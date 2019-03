Samsung Galaxy S10 | S10+ e S10e sono disponibili all’acquisto in Italia

Samsung Galaxy S10 è disponibile anche nella Juventus Special Edition : Samsung Galaxy S10 è disponibile anche nella Juventus Special Edition, con una esclusiva personalizzazione e alcune applicazioni preinstallate. L'articolo Samsung Galaxy S10 è disponibile anche nella Juventus Special Edition proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy A5 (2017) - HTC U12+ e ASUS ROG Phone : Aggiornamenti in distribuzione per Samsung Galaxy A5 (2017), HTC U12+ e ASUS ROG Phone, che includono patch di sicurezza più recenti e non solo: scopriamo le novità in arrivo.

4 motivi per preferire il Samsung Galaxy S10e ai due fratelli maggiori : All'indomani del lancio del Samsung Galaxy S10e abbiamo subito sottolineato, sulle nostre pagine, come il più "piccolo" dell'ultima generazione degli smartphone del produttore sudcoreano non dovesse essere per nulla sottovalutato, anzi preso in considerazione proprio come i più costosi colleghi. Quest'oggi, grazie pure ad un approfondimento riportato dagli esperti BGR, possiamo fornire almeno 4 motivi per preferire proprio il modello in ...

Samsung Galaxy A90 - A40 e A20e in Europa in primavera insieme a Huawei MediaPad M6 Pro : Gli smartphone Samsung Galaxy A90, A40 e A20e e il tablet Huawei MediaPad M6 Pro potrebbero arrivare in Europa durante la prossima primavera. Ecco ciò che sappiamo fino a questo momento.

Samsung Galaxy S10 verso un boom di vendite? La stima è in crescita - previste 45 milioni di unità : La Samsung si prepara a dare un notevole distacco dalla concorrenza, almeno secondo l’autorevole analista Ming-Chi Kuo già noto per aver previsto in maniera sorprendentemente precisa diverse stime di vendita del mercato mobile, in particolar modo quelle di Apple. La sua stima in positivo per il prodotto di punta di Samsung, il nuovissimo Galaxy S10, parla chiaro: +30%, per un numero di dispositivi che passa da 30-35 milioni a 40-45 ...

Con la ricarica wireless inversa di Samsung Galaxy S10 potete ricaricare smartphone e smartwatch contemporaneamente : La ricarica wireless inversa di Samsung Galaxy S10 potrebbe rendere le operazioni di ricarica dei dispositivi wireless molto più semplice e rapida.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con SoC Snapdragon ricevono la TWRP ufficiale : A quasi un anno dall'uscita, la gamma Samsung Galaxy S9 con chipset Snapdragon ottiene la TWRP ufficiale. La custom recovery è specifica per i modelli SM-G9600 (Galaxy S9) e SM-G9650 (Galaxy S9 Plus) venduti a Hong Kong e in America Latina, pertanto i possessori di uno di questi due smartphone degli Stati Uniti rimangono ancora tagliati fuori, dal momento che Samsung non consente lo sblocco del bootloader per questi dispositivi.

I firmware di Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e sono già disponibili al download : Mancano ancora alcune ore al debutto ufficiale di Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e, ma è già possibile scaricare i firmware di lancio: si parte da quelli sud-coreani, rispettivamente G973NKSU1ASBA, G975NKSU1ASBA e G970NKSU1ASBA.

Già tempo di aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e ad un giorno dall’uscita : Emergono già alcuni dettagli interessanti per quanto riguarda i vari Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, in riferimento ad un aggiornamento che sta vedendo la luce proprio in queste ore, ad un giorno esatto dall'uscita ufficiale e definitiva dello smartphone sul mercato italiano. Un segnale importante quello che il produttore asiatico vuole dare a tutti in questo particolare momento storico, quasi a voler evidenziare la volontà di distribuire i ...

Render 3D del Samsung Galaxy Note 10 : bello e possibile : Con la presentazione dei Galaxy S10 è naturale che l'attenzione si sposti sul futuro Samsung Galaxy Note 10, atteso per quest'estate, presumibilmente nel mese di settembre, come da tradizione del colosso asiatico. Il portale 'PhoneArena.com' ha pubblicato una serie di immagini Render 3D di quello che potrebbe essere il prossimo phablet sudcoreano, dall'alto delle sue 4 fotocamere posteriori, caratteristica di cui vi avevamo già parlato in questo ...

Dal 7 marzo il volantino MediaWorld XDays con Samsung Galaxy S10 Plus - Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite : Oggi 7 marzo parte il volantino MediaWorld XDays, la promozione più amata online che arriva finalmente anche in negozio, e che prevede finanziamenti a tasso zero su tutti gli acquisti a partire da 299 euro, in 10, 20 o 25 comode rate mensili. La novità assoluta è rappresentata dal Samsung Galaxy S10 Plus, disponibile dall'8 marzo: le rate sono 20, da 51.45 euro ciascuna, per un totale di 1029 euro (importo totale del credito e dovuto). Il top ...

Il preferito tra Huawei Mate X e Samsung Galaxy Fold - peccato che davvero in pochi li compreranno : Chi è il preferito per il pubblico tra il Huawei Mate X e il Samsung Galaxy Fold? I due smartphone pieghevoli sono sulla bocca di tutti ed è estremamente interessante capire in che direzione vadano i gusti dei probabili acquirenti di uno dei due device. A tal proposito, possiamo commentare i dati scaturiti da un'indagine/sondaggio di Android Authority che ha interessato un campione ben corposo di 60.000 lettori del noto sito di informazione ...

Dark mode anche sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Vodafone : l’aggiornamento corposo del 7 marzo : Nessun passo indietro dei Samsung Galaxy S9 Vodafone rispetto al modello no brand. Oggi 7 marzo è appena partito l'aggiornamento specifico per i top di gamma serigrafati con pacchetto XXU2CSB9 davvero corposo, ossia di ben 369,70 MB. Non è un mistero, come chiarito anche nelle note di rilascio degli sviluppatori, che l'update porti con se una gradita novità per gli utenti, ossia il Dark mode, meglio noto come modalità notturna per gli esemplari ...

I tre Samsung Galaxy S10 non hanno più segreti dopo il terardown completo di iFixit : dopo aver affrontato JerryRigEverything, Samsung Galaxy S10 si sottopone a un teardown completo a opera di iFixit, insieme ai due fratelli.