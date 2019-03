Porto-Roma | l' Uefa sta con Cakir | Il Var non ha rilevato prove evidenti

Porto-Roma - l’Uefa precisa : “ecco perchè l’arbitro non è andato al Var” : “L’arbitro si trovava vicino all’azione e ha visto il potenziale episodio dal vivo, non ravvisando alcun fallo”. L’Uefa commenta così in relazione alla partita di Champions League tra Porto e Roma e sulla decisione di non valutare al Var il contatto in area di rigore con Schick e Marega. Sul sito dell’organizzazione si legge che l’arbitro Cakir “ha deciso di ritardare la ripresa del gioco per ...

Porto-Roma - l'Uefa spiega : 'Ecco perché l'arbitro non è andato al Var' : ROMA - ' l'arbitro si trovava vicino all'azione e ha visto il potenziale episodio dal vivo, non ravvisando alcun fallo' . l'Uefa chiude così le polemiche legate al mancato utilizzo della Var in ...

Porto-Roma - il comunicato dell’Uefa sui casi Var non convince affatto : i dettagli : Porto-Roma continua a far discutere, l’Uefa ha diramato un comunicato nel quale analizza i casi da moviola senza però chiarire al meglio l’accaduto L’Uefa è intervenuta con un comunicato per tentare di sedare le polemiche post Porto-Roma. I giallorossi hanno molto protestato per la gestione del finale di gara da parte dell’arbitro Cakir e le spiegazioni dell’Uefa di certo non basteranno a calmare gli animi. ...

Roma eliminata dal Porto - 3-1 ai supplementari : E' un rigore al 117' minuto a spezzare i sogni di Champions della Roma. La squadra di Eusebio Di Francesco viene eliminata dal Porto nella gara di ritorno degli ottavi di finale togliendo anche l'ultimo possibile obiettivo stagionale della squadra. Dominata dal Porto per buona metà del primo tempo, che trova il vantaggio al 26' con Taquigno, la Roma ritrova equilibrio e riesce a trovare il pareggio al 37' con il suo capitano Daniele De ...

Di Francesco story a Roma : dalla semifinale di Champions all'esonero dopo Porto : "Io sono un pazzo, perché un allenatore che fa una cosa del genere in una partita del genere è a suo rischio e pericolo: m'avreste ammazzato". E invece… tre, a zero. L'impresa Roma contro i marziani ...

Lite con i tifosi della Roma all’aeroPorto - poi Monchi chiede scusa su Twitter : Ore agitate in casa Romanista Sono ore agitate in casa Romanista. Ieri sera l’eliminazione dalla Champions ad opera del Porto che ha vinto 3-1. Poi il pacato tweet del presidente Pallotta che ha accusato l’arbitraggio e l’uso del Var. C’è tensione per le sorti di Di Francesco che potrebbe essere esonerato e sostituito da Ranieri in qualità di traghettatore. Ma il clou c’è stato questa mattina in aeroporto con i ...

Porto-Roma - Ennio Morricone contro i dirigenti : “Vanno cacciati via tutti” : Tante polemiche tra calciatori, politici e dirigenti. Chi contro l’arbitro, chi contro il Var, chi contro la proprietà. La sconfitta della Roma in Portogallo non è andata giù neanche al grande maestro Ennio Morricone, tifosissimo dei giallorossi che difende a spada tratta il tecnico e se la prende coi dirigenti (dello stesso avviso il politico Gasparri): “Di Francesco non ha colpe, invece i dirigenti vanno cacciati dal primo ...

Porto-Roma - Donadoni : 'Nessuno mi ha chiamato e non farei traghettatore' : Donadoni esce allo scoperto. E parla. Pretattica? E' sincero? Per ora, nega . 'Sono onorato di essere accostato alla Roma ma, contrariamente a quanto leggo dagli Stati Uniti, non ho avuto nessun ...

Roma - Monchi conferma il faccia a faccia coi tifosi all’aeroPorto : i dettagli : Alcuni tifosi della Roma nella serata di ieri hanno avuto un acceso confronto con il ds del club Monchi, il quale oggi ha chiarito l’accaduto “Ho letto che le mie parole sono state riportate in modo inesatto. È vero che c’è stato un momento di nervosismo, a causa della grande delusione che proviamo tutti. Me ne scuso con tutti i tifosi e in particolare con quelli presenti all’aereoporto in quel momento. Forza Roma!” Il ds ...

Roma - dopo il ko col Porto scontro tra Monchi e i tifosi : 'Siete meglio voi - vi prendo uno a uno' : Un incrocio pericoloso quello tra la squadra e i tifosi di ritorno dalla trasferta. Teatro l'aereoPorto di OPorto , poche ore prima dell'imbarco della Roma dopo la sconfitta di ieri sera. Alcune ...