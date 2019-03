Pomellato | Jane Fonda e le altre per un futuro più rosa

vanityfair

(Di venerdì 8 marzo 2019)Chiara FerragniPeyton ListJamie Campbell & Ruby Quilter Jessica Michibata Vera e Viola ArrivabeneGus KenworthyLiesl Tommy Jamie Campbell & Ruby QuilterGodfrey GaoJohnnie Sapong Ozwald BoatengWakeema Hollis Zhang Jun NingZhang Jun NingAbaseh MirvaliAncora una volta insieme. Come voci di un unico coro che intona una sola melodia, quella della complicità, della lotta, della forza.Nel giorno della festa della donna,torna a far sentire la sua voce. Anzi, a dare voce a un gruppo di donne famose – daa Peyton Roi List, da Chiara Ferragni a Vera e Viola Arrivabene, da Helen Nonini a Caroline Daur e tante– che, sebbene diverse per età, provenienza, stile di vita, impegno sociale si ritrovano a mandare lo stesso messaggio intriso di fiducia, crescita e solidarietà femminile. Come fosse un invito collettivo a ...