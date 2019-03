Moto2 | GP Qatar | risultati e tempi delle libere Il più veloce è Baldassarri

Moto2 - Risultati FP2 GP Qatar 2019 : Lorenzo Baldassarri svetta davanti a tutti - bene Locatelli e Bastianini : E’ del nostro Lorenzo Baldassarri il miglior crono delle prove libere 2 delle categoria Moto2 a Losail (Qatar), sede del primo round del Mondiale 2019. Il centauro nostrano ha concluso le sue prove con il crono di 1’58″635, completando un’ottima sessione ed avendo dei feedback positivi per le qualifiche di domani e la gara di domenica, visto che si è girato in condizioni molto simili a ciò che i centauri avranno nel ...

Moto2 – Terminate le FP1 del Qatar : Schrotter al comando - Locatelli primo tra gli italiani [TEMPI] : Terminate le prime prove libere di Moto2: Marcel Schrotter segna il miglior tempo delle Fp1 del Qatar L’attesa è finita. MotoGp, Moto2 e Moto3 tornano in pista e lo fanno sul circuito di Losail in Qatar. Dopo i test pre stagionali, è finalmente arrivato il weekend del primo appuntamento del Motomondiale 2019. Dopo le Fp1 della Moto3, si è assistito a quelle della classe 250. Ad aggiudicarsi il miglior tempo è stato Marcel ...

Gp Qatar : Schrotter il più veloce in Moto2 : Marcel Schrotter e' il piu' veloce nella prima sessione di libere del Gran Premio del Qatar, prima prova stagionale del Mondiale Moto2 in programma sul circuito di Losail. In sella alla Kalex del team ...

Moto2 - Risultati FP1 GP Qatar 2019 : Marcel Schroetter davanti a tutti - Locatelli quinto e Marini ottavo : Marcel Schroetter ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale Moto2. Il pilota tedesco ha stampato un rilevante 1:59.591 riuscendo così a chiudere il turno al comando: il 26enne, che il pubblico italiano ricorda sicuramente per il terzo posto conquistato nel GP di San Marino della passata stagione, è risultato inarrivabile per l’intera concorrenza. Il centauro della Dynavolt Intact GP ha ...

LIVE Moto2 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - si comincia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del Gran Premio del Qatar, prima tappa della stagione del Mondiale Moto2. Dopo un lungo inverno di test è finalmente arrivato il momento di fare sul serio con il primo weekend ufficiale del Campionato, in cui verranno messi in palio i primi 25 punti dell’anno nella corsa all’iride. Si preannuncia una prima giornata di prove libere molto importante per verificare gli ...

Moto2 - GP Qatar 2019 : Luca Marini e la voglia di essere grande a Losail : I motori da domani torneranno a rombare. Sotto le luci artificiali del deserto, le classi del Motomondiale sono pronte a regalare spettacolo e le attese sono molte. Con la stessa emozione che può vivere uno studente nel suo primo giorno di scuola, così ogni singolo pilota affronta il suo esordio con la trepidazione della scoperta. Per ognuno di loro, però, è un divertimento perché andare in moto significa sentirsi liberi e dare un senso ad ogni ...

Moto2 e Moto3 - GP Qatar : alla ricerca dei successori di Bagnaia e Martin : ... Tony Arbolino , Lorenzo Dalla Porta , Romano Fenati , Dennis Foggia , Andrea Migno , Riccardo Rossi e Celestino Vietti partono con il sogno di diventare i primi campioni del mondo italiani in Moto3. ...