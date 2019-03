Infortunio Manolas | si ferma il difensore della Roma | i tempi di recupero

Roma - subito brutte notizie per Ranieri : Infortunio per Manolas : Kostas Manolas costretto a fermarsi per infortunio, la Roma di Ranieri nei guai a causa del contemporaneo stop di Fazio Kostas Manolas resterà fermo per circa 20 giorni a causa di un problema muscolare. Arriva subito una pessima notizia per il neo allenatore della Roma Claudio Ranieri. Poco dopo essere atterrato nella Capitale infatti, è stato informato dell’infortunio occorso al centrale greco, vero e proprio cardine della difesa ...

Roma - Infortunio per Manolas : tre settimane di stop - è emergenza in difesa : Si ferma ancora, Kostas Manolas, per un problema fisico. Gli ultimi esami medici hanno dato come prognosi tre settimane di stop per il difensore greco, che dunque tornerà a disposizione soltanto dopo ...

Infortunio Manolas e Under - le condizioni dei giallorossi : Infortunio Manolas E Under – I prossimi saranno 10 giorni decisivi per il futuro della stagione della Roma. Tra Lazio e Porto i giallorossi si giocheranno molto e fondamentale sarà per Di Francesco avere i migliori uomini al top della forma. La partita di Frosinone ha lasciato segnali sia positivi che negativi: tra i primi […] L'articolo Infortunio Manolas e Under, le condizioni dei giallorossi proviene da Serie A News Calcio - ...

Infortunio Manolas - gli aggiornamenti su entità e tempi di recupero : Infortunio Manolas – Tifosi della Roma certamente felici per i tre punti conquistati nello stadio del Frosinone in pieno tempo di recupero nella seconda frazione di gioco. Allo stesso tempo i sostenitori della squadra giallorossa sono visibilmente preoccupati per le condizioni di Kostas Manolas. Il difensore centrale della formazione capitolina è infatti uscito dal campo […] L'articolo Infortunio Manolas, gli aggiornamenti su entità ...

Infortunio Manolas/ Roma news : inguine mette ko il greco - ma torna Juan Jesus : L'Infortunio di Manolas mette nei guai Eusebio Di Francesco in vista di Chievo Verona Roma che si disputerà domani in anticipo

Roma - forfait Mirante contro l'Entella : Infortunio al polpaccio. Manolas resta in infermeria : La partita di Coppa Italia contro l'Entella, lunedì 14 ore 21, avrebbe potuto rappresentare per Antonio Mirante l'opportunità di aggiungere minuti alla sua carriera alla Roma. Di Francesco lo ha ...

Infortunio Manolas - nuovi problemi fisici per il difensore della Roma : Infortunio Manolas – Per la Roma la partita contro il Parma ha rappresentato l’occasione per dare continuità alla vittoria di Santo Stefano contro il Sassuolo. Al “Tardini”, però, Di Francesco ha perso per Infortunio Kostas Manolas, sostituito da Juan Jesus dopo un’ora di gioco. Il tecnico poi ha precisato nel dopo gara: “Mi auguro non sia niente di importante, ha avuto un problema al flessore, peccato ...