ICT | al via progetto per rete di supercalcolo in Europa

ICT : al via progetto per una rete di eccellenza nel supercalcolo in Europa : Creare una rete di coordinamento e scambio di informazioni fra tutti i principali centri di eccellenza del supercalcolo in Europa (CoE). È questo l’obiettivo del progetto FocusCoE, finanziato dal programma Ue Horizon 2020 per promuovere il primato europeo nelle applicazioni del supercalcolo, nei settori delle energie rinnovabili, progettazione e modellistica dei materiali, cambiamenti climatici, ricerca bio-molecolare e sviluppo di strumenti per ...

IL SILENZIO DELL'ACQUA / Al via la fICTion di Canale 5 : anticipazioni dell'8 marzo : Il SILENZIO DELL'ACQUA, anticipazioni dell'8 marzo 2019, in prima visione su Canale 5. La scomparsa della giovane Laura svelerà un intreccio misterioso.

Un ICTus si è portato via Luke Perry | FotoAddio al Dylan di "Beverly Hills 90210" : L'attore è morto a Los Angeles. Giovedì scorso era stato colpito da un ictus. Aveva 52 anni e ha avuto una brillante carriera in televisione e al cinema.

Da La Compagnia del Cigno a Mentre ero via : Ivan Cotroneo firma la fICTion con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno : La pubblicazione dei palinsesti primaverili di Rai1 ha confermato la messa in onda di una nuova fiction dal profumo internazionale che vede Vittoria Puccini al fianco di Giuseppe Zeno nel cast e Ivan Cotroneo dietro gli ingranaggi. Mentre ero via è il nuovo possibile successo firmato dal papà, tra le altre, anche de La Compagnia del Cigno che proprio nelle scorse settimane ha conquistato il pubblico di Rai1 e il rinnovo per una seconda ...

Palinsesti Rai 1 - primavera 2019 : in arrivo La Corrida e le nuove fICTion L’Aquila – Grandi Speranze e Mentre Ero Via : Carlo Conti - La Corrida Superato il mese di “assestamento” e l’impegno per il Festival di Sanremo, la direttrice Teresa De Santis ha messo a punto i Palinsesti primaverili di Rai 1. Tra novità e conferme, ecco cosa andrà in onda – salvo variazioni – sulla prima rete della tv pubblica nei prossimi mesi, dal 31 marzo al 1° giugno 2019. Palinsesti Rai 1, primavera 2019: prime time Mentre il lunedì sarà occupato da Il ...

Mia Martini e quelle dicerie. Dopo la fICTion parla anche la sorella Olivia : Olivia Bertè ospite di Mara Venie r a ' Domenica In ' racconta la sorella Mia Martini , magistralmente interpretata da Serena Rossi per il film di Rai 1 ' Io sono Mia '. Olivia Bertè è la sorella ...

Il Commissario Montalbano - Katharina Böhm : ecco che fine ha fatto la prima storica 'Livia Burlando' della fICTion : Lunedì 11 febbraio Il Commissario Montalbano è tornato con 'L'altro capo del filo', una puntata incentrata sull'immigrazione e intrecciata con l'omicidio di una amica di Livia trovata morta nella sua ...