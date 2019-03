' Aggredita dal tassista due anni fa Il mio 8 marzo senza giustizia'

Pordenone - Aggredita dalla vicina : pugni e calci/ La testimonianza della vittima : Pordenone, nuovi sviluppi sulla rissa tra condomini e l'aggressione di una donna alla vicina di casa: la testimonianza della vittima a Pomeriggio 5.

Patrizia Bonetti del GF Aggredita e picchiata da 3 donne : “Grave in ospedale” : Patrizia Bonetti è una degli ex protagonisti dell’ultimo Grande Fratello. Influencer ed ex di Gianluca Vacchi, la gieffina che ha partecipato all’edizione condotta da Barbara D’Urso e poi vinta da Alberto Mezzetti sarebbe stata aggredita all’uscita del cinema Odeon, in zona Duomo a Milano da tre donne non identificate armate di caschi e sarebbe poi stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale. A darne notizia è la rivista Corona Magazine – ...

Striscia la notizia - l'inviata Stefania Petyx Aggredita dal cavaliere del Trono over di Uomini e donne : aggredita Stefania Petyx, inviata di Striscia la notizia. E il protagonista è Nino Castanotto, cavaliere del Trono over di Uomini e donne accusato di non aver pagato alcuni suoi ex dipendenti. La Petyx è tornata a Messina, davanti al ristorante di Castanotto, e la situazione è velocemente degenerata

Razzismo - a Bari immigrata Aggredita in strada da 6 donne : "Insultata anche dalla soccorritrice dell'ambulanza" : Edith vive in Italia da trent'anni, stava tornando a casa dal lavoro a piedi quando ha incrociato un gruppo di donne che l'hanno prima insultata e poi picchiata: "Nessuno si è fermato ad aiutarmi, e il 118 è stato ancora peggio: dicevano mi stessi inventando tutto"

"Cremaschi Aggredita dalla moglie di Facchinetti" : era uno scherzo de Le Iene : Alla fine era tutto uno scherzo de Le Iene. La vittima? Francesco Facchinetti. Le complici? La moglie Wilma e la Bonas di Avanti un Altro Laura Cremaschi. Tra ieri e oggi era diventato virale il video dell'aggressione ai danni della Cremaschina. Tutta colpa di un selfie di troppo e di alcuni atteggiamenti considerati troppo inopportuni che la biondissima Bonas aveva tenuto nei confronti dell’imprenditore, scatenando l’ira della moglie ...

"Cremaschi Aggredita dalla moglie di Facchinetti" : era uno scherzo de Le iene : Alla fine era tutto uno scherzo de Le iene. La vittima? Francesco Facchinetti. Le complici? La moglie Wilma e la Bonas di Avanti un Altro Laura Cremaschi. Laura Cremaschi: "Sono stata aggredita dalla moglie di Facchinetti" (video) Wilma Facchinetti ha tirato un bicchiere addosso alla Bonas di Avanti un Altro. Tutta colpa di un selfie. prosegui la lettura"Cremaschi aggredita dalla ...

In Sicilia un'altra dottoressa è stata Aggredita in ospedale : Nuova aggressione ai medici in Sicilia. Questa volta è accaduto a Messina, dove ieri notte, nel presidio di Continuità assistenziale del Mandalari, una dottoressa è stata aggredita da un utente che ha scaraventato in aria e divelto l'arredamento della stanza mettendo seriamente a rischio la sua incolumità. L'Ordine dei medici, presieduto da Giacomo Caudo, scende in campo stigmatizzando "questo fenomeno ...