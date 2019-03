Whiskey Cavalier | la serie tv dove anche le spie piangono

Reunion di Scandal nella nuova serie Whiskey Cavalier di ABC - prime foto di Bellamy Young e Scott Foley di nuovo insieme : Bellamy Young e Scott Foley danno vita ad una piccola Reunion di Scandal, la prima in una produzione televisiva dopo la fine del political drama di Shonda Rhimes lo scorso anno, in una nuova serie ABC, dal titolo Whiskey Cavalier. Girata tra Stati Uniti e capitali dell'Europa dell'Est, la serie di spionaggio debutta ufficialmente il 27 febbraio (anche se l'episodio pilota andrà in onda in anteprima già domenica 24 febbraio, immediatamente ...