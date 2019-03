La Roma e Di Francesco | il grande errore da evitare

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) “Non so che succederà ma nessuno in ogni caso toglierà al mister ciò che ha fatto l’anno scorso e che ha fatto quest’anno, ha portato lain semifinale di Champions League dopo non so quanti anni, e quest’anno siamo usciti così a un passo dai Quarti“. Con queste parole il Capitano giallorosso, Daniele De Rossi, lascia immaginare un possibile addio con l’allenatore Eusebio Dipur confermando che la squadra è dalla parte del tecnico. Non c’erano bisogno delle parole di De Rossi per capire quanto lafosse dalla parte del mister che tanto bene ha fatto nelle ultime due stagioni. Ecco perchè separarsi adesso sarebbe l’più, soprattutto per laAlfredo Falcone/LaPresse Il club giallorosso dovrà necessariamente rivoluzionare la squadra in vista della prossima stagione: il reparto difensivo ha bisogno ...

