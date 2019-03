Inter | Asamoah | ' Buon risultato L' ammonizione? Pensavo fosse fallo per noi'

L' Inter e l'epopea dei terzini : Asamoah la certezza a sinistra - Soares può essere il futuro a destra : Tanti, troppi terzini hanno fatto parte di una passerella che sembrava non avere fine. Dal 2011 sono 14 i laterali difensivi passati da Appiano Gentile nel giro di 8 anni. Mai convincenti Si parte con Yuto Nagatomo, prelevato dal Cesena per la somma allora piuttosto consistente di 10.9 milioni di euro. Il terzino resta al L'Inter fino all'estate 2018, mostrando però costantemente limiti, soprattutto a livello difensivo. Successivamente è il turno ...

Morte tifoso Inter - Spalletti : “Asamoah capitano? Non basta - è arrivato il momento di dire basta” : ”È giunto il momento di dire basta per tutto quello che succede negli stadi. I cori razzisti e di discriminazione, inneggiare a tragedie tipo Heysel o Superga, prendersela con allenatori o con giocatori”. Sono le parole del tecnico dell’ Inter Luciano Spalletti che Inter viene così sui fatti prima e durante la sfida con il Napoli a San Siro. ”La mia posizione è di condanna senza se e senza ma, però bisogna stare ...

Tiki Taka – Inter - fascia ad Asamoah come segnale contro il razzismo? Wanda Nara : “ho parlato con Icardi e…” : Nel corso della trasmissione Mediaset ‘Tiki Taka’, Wanda Nara ha parlato della possibilità che Mauro Icardi possa cedere la fascia di capitano dell’Inter al compagno Asamoah come segnale contro il razzismo Inter-Napoli continua a far parlare di sè. Tanto sulle pagine dei giornali, quanto nei salotti televisivi, l’argomento principale continuano però ad essere gli episodi di violenza, fisica e verbale, capaci di far ...