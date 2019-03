Google aggiunge la ricerca degli episodi in Google Podcasts e corregge un bug di

Google Orologio 6.1 aggiunge le sveglie musicali per Pandora e YouTube Music : Google Clock 6.1 è ora disponibile nel Play Store ed estende questa funzione a Pandora e YouTube Music, permettendo agli utenti di utilizzare anche questi servizi per svegliarsi e iniziare la giornata. Ora è dunque possibile connettere un account Spotify, YouTube Music o Pandora tramite le relative opzioni che appaiono solo dopo aver installato l'app del servizio. L'articolo Google Orologio 6.1 aggiunge le sveglie Musicali per Pandora e YouTube ...

Google Assistant aggiunge il supporto nativo per profumatori d'ambiente e caminetti smart : Google continua a migliorare il suo Google Assistant aggiungendo il supporto nativo per profumatori d'ambiente e caminetti smart

Google Messaggi 4.0 aggiunge le Smart Reply in spagnolo e la possibilità di rinominare le conversazioni di gruppo : Dopo l'introduzione di Google Assistant, l'app Google Messaggi si aggiorna alla versione 4.0 rendendo disponibile la risposta intelligente (Smart Reply) in spagnolo e la possibilità di rinominare le conversazioni di gruppo.

Google Home 2.9 prepara il supporto per Smart Clock e aggiunge il controllo del colore per le luci : L'ultima versione del client di Google Home introduce il supporto per modificare il colore delle luci intelligenti direttamente dall'app, opzione che era in precedenza limitata agli Smart Display, e prepara anche il supporto per Smart Clocks. Altre modifiche riguardano il canale di notifica di Google Home sui dispositivi Android 8.0 Oreo e versioni successive e la possibilità di invitare un membro tramite l'interfaccia dell'app.

Google rende Cloud Speech-to-text più accessibile e aggiunge ulteriori lingue e voci per Cloud TTS : Lo scorso ottobre Google ha reso disponibili a tutti gli sviluppatori Cloud Text-to-Speech con le realistiche voci WaveNet di DeepMind. Gli aggiornamenti a Cloud TTS e a Speech-to-text aggiungono nuove lingue e voci e prezzi più convenienti.

Google Pay aggiunge il supporto a nuove banche in Italia - Regno Unito - Spagna e altri Paesi : L'elenco di banche supportate da Google Pay è in continua espansione e lo scorso mese è stato aggiunto il supporto a diversi nuovi istituti

Google ARCore 1.7 aggiunge l'API Augmented Faces per i selfie AR e la nuova app Elements per sviluppatori : Google ARCore, l'applicazione di Big G dedicata alla realtà aumentata, si è aggiornata alla versione 1.7. L'ultima versione per sviluppatori presenta oggi una nuova API Augmented Faces per i selfie AR e un'app ARCore Elements per l'apprendimento dei principi di base.

Google Hangouts 29 supporta i canali di notifica di Android Oreo - aggiunge Google Fi e rimuove le opzioni per l'avatar : Come anticipato qualche settimana fa, a partire da aprile Google inizierà a chiudere Hangouts "classico" per G Suite e in seguito anche per tutte le altre categorie di utenti. Google è al lavoro sul porting delle funzionalità della chat di Hangous, ma nel frattempo l'app per Android è stata appena aggiornata con il supporto per i canali di notifica di Android 8.0 Oreo e versioni successive.

Google Chrome per Android aggiunge il supporto per la funzione multi resume : La versione Android di Google Chrome aggiunge il supporto per la ripresa multipla di applicazioni, in vista dell'arrivo di Android Q e degli smartphone pieghevoli.

Google Chrome 73 beta testa la modalità scura - aggiunge nuove funzioni di sincronizzazione e altro : La beta 73 di Google Chrome introduce la modalità scura, nuovi funzioni di sincronizzazione, supporto per Auto PiP e altro.

Google Duo 47 riceve la possibilità di disegnare e aggiungere testo sui messaggi video : lo sviluppo dell'app Android continua con la versione 47 di Google Duo rivelando strumenti di disegno per personalizzare i messaggi video come in Instagram e Snapchat. Oltre a piccoli cambiamenti per la gestione dei contatti preferiti, la chiamata di gruppo sembra essere vicina a un lancio con questa versione dell'app con novità relative al blocco e alla sicurezza.

Come aggiungere stampante a Google Cloud Print : Volete collegare la vostra stampante ad Internet per stampare da remoto ma non sapete Come fare? In questa guida odierna vi spiegheremo nello specifico Come aggiungere stampante a Google Cloud Print così da usare qualunque

Il Material Theme raggiunge anche gli elementi aggiuntivi dell'App Google : L'app Google ha già ricevuto il tema Material, ma questa settimana il nuovo design ha raggiunto anche gli elementi aggiuntivi, come le impostazioni e la scheda "Altro" che sono state ridisegnate con menu e opzioni riorganizzate per renderne più intuitivo l'accesso.

Google Pay aggiunge la possibilità di assegnare un nome alle carte : Google Pay ha aggiunto la possibilità di assegnare un nome alla proprie carte presenti nell'applicazione, in modo da trovarle subito.