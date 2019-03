Adriana Volpe a Detto Fatto parla di Magalli e Timperi: «Sono una signora…Io»

(Di giovedì 7 marzo 2019) Ospite dicommenta con Giovanni Ciacci la sua vita privata e professionale. La conduttrice di Mezzogiorno in famiglia non ha esitato are di Giancarloe di Tiberio: ecco come ha definito i suoi ex colleghi e cosa hasugli attriti del passato.è una delle più amate della tv italiana. Volto storico de I Fatti vostri e di Mezzogiorno in famiglia, la conduttrice televisiva è stata ospitata da Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci a, dove si è lasciata andare ad alcuni dichiarazioni riguardanti alcuni suoi colleghi…Nel salotto pomeridiano di Rai Due, lasi è infatti subito sentita a suo agio in compagnia della padrona di casa, al punto da fare anche un riferimento a Max Biaggi, suo vecchio amore del quale ha ancora “un ricordo bellissimo”.dice la sua su TiberioMa la conversazione si fa interessante quando Ciacci e la Guaccero dirottano il discorso sui dissidi con i colleghi, in particolare Tiberioe Giancarlo, insieme ai quali ha condiviso diverse avventure professionali e momenti non proprio idilliaci…Sul primo, la conduttrice ha soltanto belle parole, tanto è vero che ha dichiarato di essere “contenta per lui, adesso dopo tanti anni di conduzione il sabato e la domenica di mattina presto, hail salto di qualità”.Tuttavia, anche con lui c’era stata in passato qualche asperità, in quantodichiarò che lacercava di apparire il più possibile… Un dettaglio confermato da, che ha: “Verissimo! Ti spiego. Nel cinema, puoi fare anche un cameo ma in un film che passa alla storia e tu sei sempre la star. In tv, invece, se non ci sei, ti dimenticano subito. Si deve essere sempre presenti”torna sullo scontro conMa è sul rapporto con Giancarloche nulla sembra essere cambiato. Il loro scontro, uno dei più celebri della tv italiana, non sembra essere ancora terminato del tutto.Laha infatti risposto in maniera molto piccata a Giovanni Ciacci riguardo all’ex collega: “Cosa avreise avessi incontrato? Lo avrei salutato.sempre una!”.