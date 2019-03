10 curiosità sull' ex corteggiatore di Teresa | Andrea Dal Corso

MotoGP - GP Qatar : è già tutti contro Marquez. Numeri e curiosità sulla gara d'esordio : I test in Qatar hanno fornito ai tecnici una gran quantità di dati su cui lavorare in vista del primo gran premio del 2019. Alcuni significativi, altre sicuramente di grande effetto mediatico, ma da ...

Carnevale 2019 - le curiosità sulla festa più divertente dell’anno : tutto su origini - maschere e tradizioni in Italia e nel mondo : E’ in pieno svolgimento la festa più divertente dell’anno! Iniziamo un viaggio alla scoperta delle origini e tradizioni del Carnevale, partendo dall’etimologia, oggetto di discussione. Per alcuni il vocabolo “Carnevale” deriva dall’espressione latina carrum novalis (carro navale), una specie di carro allegorico a forma di barca con cui gli antichi romani inauguravano le loro commemorazioni, mentre per altri il ...

Franco Oppini : chi è - età - vita privata - moglie e curiosità sull'attore : Molto amico di Massimo Boldi e Teo Teocoli, collaborano insieme in spettacoli o film. Nel 1997 conduce Striscia la notizia con Gerry Scotti, mentre nel 2009 lavora a Quelli che il calcio e prende ...

Loredana Bertè : anni - figli e carriera - le curiosità sull’artista : Loredana Bertè: anni, figli e carriera, le curiosità sull’artista carriera Loredana Bertè e vita privata Non sarà una signora, ma si è costruita un’ immagine decisamente più affascinante: è Loredana Bertè, di cui oggi riscopriamo le tappe principali del suo percorso artistico, che è stato spesso il portato di un vissuto travagliato e mai compiacente. È acclamata come una delle rockstar più importanti d’ Italia, che parte dal Piper, negli ...

5 curiosità sulla partita tra Fiorentina e Atalanta di Coppa Italia : Domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 21:00, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà di scena la partita di andata tra Fiorentina e Atalanta, valevole per la semifinale di Coppa Italia. Da una parte la squadra viola, allenata da Stefano Pioli, reduce da un ottimo momento di forma. Ben nove i risultati positivi tra campionato e Coppa Italia, 4 vittorie e 5 pareggi. Nell'ultima partita contro l'Inter ha ottenuto un pareggio per 3-3 al ...

5 curiosità sull'attrice Premio Oscar Olivia Colman : La notte del 24 febbraio 2019 ha visto il film 'La Favorita' essere candidato con ben 10 nomination agli Oscar, pur riuscendo a vincere una sola statuetta. Tale Premio se lo è aggiudicato Olivia Colman come migliore Attrice Protagonista del film del regista Yorgos Lanthinos. Di seguito vediamo 5 curiosità su Olivia Colman....Continua a leggere

Coppa Italia - 5 curiosità sulla partita tra Lazio e Milan : Domani, martedi 26 Febbraio, alle ore 21.00, allo stadio Olimpico di Roma, andrà di scena la partita d' andata tra Lazio e Milan , valevole per la finale di Coppa Italia. Da una parte, la squadra bianco azzurra, che non sta attraversando un buon momento di forma. Infatti la squadra allenata da Simone Inzaghi, è reduce da 3 sconfitte consecutive, 2 in Europa League che sono valse l'eliminazione contro il Siviglia e una in campionato contro il ...

Chi è Francesca Costa? Età e curiosità sulla madre del talento della Roma Nicolò Zaniolo : La bella Francesca è una grande ammiratrice di Francesco Totti ed ecco cos'ha detto sull'ex capitano in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport : " L'ho visto la prima volta che ...

Pierpaolo Spollon - intervista : curiosità sull’attore e La porta rossa 2 : Pierpaolo Spollon: l’intervista di Gossip e Tv all’attore L’attore veneto è ormai diventato volto noto delle serie televisive e non solo. Nato a Padova il 10 febbraio del 1989, ha iniziato la carriera di attore quasi per caso. Cercavano alcuni giovani per un film e una produzione si è presentata nel liceo scientifico frequentato da […] L'articolo Pierpaolo Spollon, intervista: curiosità sull’attore e La porta rossa ...

Isola dei Famosi – Chi è Karin Trentin? Età e curiosità sulla bella moglie di Riccardo Fogli accusata di aver tradito il marito [GALLERY] : Karin Trentin è la moglie di Riccardo Fogli: la donna ha chiesto alla produzione de L’Isola dei Famosi di poter raggiungere il marito dopo le accuse di tradimento a suo carico Karin Trentin al centro del gossip. La moglie di Riccardo Fogli si trova nel bel mezzo di una bufera mediatica, nella quale la si accusa di aver tradito il marito, attuale naufrago de L’Isola dei Famosi 14. La 40enne, che vanta una differenza di età ...

Il mondo sulle spalle : trama - cast e curiosità della fiction con Beppe Fiorello nei panni di Enzo Muscia : Martedì 19 febbraio, in prima serata su Rai1 dalle 21.25, va in onda la fiction che racconta in maniera romanzata la storia di Enzo Muscia e della sua A-Novo, Il mondo sulle spalle. Nella realtà, Muscia ha comprato l’azienda per cui lavorava e da cui era stato anche lasciato a casa e, dopo averla rilevata, ha riassunto tutti i suoi ex colleghi. Nei panni del personaggio modellato su Enzo, qui ribattezzato Marco, c’è il mattatore ...

Il Mondo sulle Spalle film stasera in tv 19 febbraio : cast - trama - curiosità - streaming : Il Mondo sulle Spalle è il film stasera in tv martedì 19 febbraio 2019 in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola diretta da Nicola Campiotti è interpretata da Giuseppe Fiorello. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Mondo sulle Spalle film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2019 REGIA: Nicola ...

Deepwater – Inferno sull’oceano : trama - cast e curiosità del film con Mark Wahlberg : Lunedì 18 febbraio, a partire dalle 21.40 su Canale 5, va in onda il film catastrofico diretto da Peter Berg Deepwater – Inferno sull’oceano, che raccoglie un cast di enorme spessore che ha il suo apice in Mark Wahlberg ma che vede anche la partecipazione di Kurt Russell, John Malkovich e Kate Hudson. Deepwater – Inferno sull’oceano: trailer Deepwater – Inferno sull’oceano: trama Il 20 aprile 2010 sulla ...