Trump: Hillary non corre? Mi mancherà

Il presidente Donaldprende in giro l'ex rivale democraticaClinton che ha escluso di scendere nuovamente in pista nel 2020. "(La corrotta)Clinton conferma che nonrà nel 2020, esclude una terza corsa per la Casa Bianca" ha scrittosu Twitter. "Oh, cavolo, significa che nonrò contro di lei? Sicuramente si sentirà la sua mancanza", ha concluso.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

