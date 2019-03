Real Madrid eliminato | l' Ajax vince 4-1 al Bernabeu e vola ai quarti

Clamoroso al Bernabeu - Ajax stellare strapazza il Real Madrid : Clamoroso al Bernabeu, anche se fino a un certo punto. L'Ajax, in un colpo solo, ribalta risultato, pronostico e ridisegna la storia della Champions League 2018-'19, eliminando i vincitori delle ultime tre edizioni. In una serata che restera' nella storia del club di Amsterdam, i giovani e rampanti 'Lancieri' impartiscono una lezione severissima ai 'Blancos' di Santiago Solari, imponendosi per 4-1 con una condotta di gara ineccepibile, ...

Real Madrid - Carvajal senza peli sulla lingua : “ci hanno ucciso - questa è una stagione di merda” : L’esterno del Real Madrid ha parlato dopo il match perso contro l’Ajax, non usando mezze misure nel definire la stagione dei blancos Il Real Madrid è fuori dalla Champions League, i campioni in carica escono agli ottavi di finale battuti senza appello da un Ajax pazzesco. Gli olandesi si impongono 1-4 al Bernabeu, lasciando solo le briciole ad una squadra capace di vincere questa competizione nelle ultime tre ...

Real Madrid - i tifosi chiedono le dimissioni di Florentino Perez e l’arrivo di Mourinho : E’ una situazione difficilissima per il Real Madrid, stagione ormai compromessa per il club spagnolo che saluta la Champions League agli ottavi di finale, il distacco il campionato dal Barcellona è ampissimo ed i Blancos hanno dovuto fare i conti anche con l’eliminazione in Coppa del Re. Clamoroso ko davanti al pubblico amico contro l’Ajax, il club olandese vince 1-4 e vola incredibilmente ai quarti di finale. Alla fine ...

Champions League : impresa Ajax - 4-1 al Real Madrid al Bernabeu e vola ai quarti : C'è stata una vittima eccellente nella prima giornata dedicata al ritorno degli ottavi della Champions League 2018-2019. Contro ogni pronostico, tenuto conto anche della vittoria per 2-1 ottenuta in trasferta, il Real Madrid è stato eliminato dalla competizione. Giustiziere dei campioni d'Europa è l'Ajax di Erik ten Haag, capace di espugnare il "Santiago Bernabeu" con un pesante 4-1. Debacle Real: settimana da incubo per Solari L'eliminazione ...

Calcio - Champions League 2019 : clamoroso a Madrid - eliminato il Real! Festeggiano Ajax e Tootenham - out il Borussia : Prima serata di verdetti per gli ottavi di finale della Champions League di Calcio ed ecco che arriva la grandissima sorpresa: a Madrid il Real viene battuto sonoramente dall’Ajax, che si impone 1-4, ribalta la sconfitta per 2-1 dell’andata e passa ai quarti eliminando i campioni in carica. Tutto secondo le attese invece a Dortmund, con il Tottenham che, dopo aver già vinto la gara d’andata, prevale anche fuori casa sul ...

Gli assi ce li ha l’Ajax - il poker al Bernabeu è servito : i Lancieri staccano la corona dalla testa del Real Madrid : I blancos escono di scena agli ottavi di finale, cadendo clamorosamente in casa contro l’Ajax: i Lancieri tornani ai quarti di Champions dopo sedici anni La caduta degli Dei, un frastuono clamoroso che riecheggia per tutta l’Europa. Dopo tre anni, sarà un’altra squadra a vincere la Champions League, cala il sipario sul dominio del Real Madrid. AFP/LaPresse I blancos cadono fragorosamente al Bernabeu, incappando nella ...

Champions - l'Ajax umilia il Real Madrid : 4-1 e campioni in carica eliminati : Il Real Madrid di Santiago Solari si scioglie come neve al sole contro il giovane, brillante, irriverente e bell'Ajax di Erik ten Hag. Dopo il 2-1 dell'andata, all'Amsterdam Arena, per i blancos sembrava una formalità la qualificazione e invece la squadra tredici volte vincitrice della Champions League è stata asfaltata dagli olandesi che hanno vinto addirittura con un netto e rotondo 4-1. I gol della storica vittoria dei Lancieri portano la ...

VIDEO Real Madrid-Ajax 1-4 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Tracollo delle Merengues : Accade l’irreparabile al Santiago Bernabeu: il Real Madrid, dopo aver vinto 1-2 in trasferta all’andata, crolla in casa sotto i colpi dell’Ajax nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, cede per 1-4 e viene eliminato. Gli olandesi passano ai quarti grazie alle reti di Ziyech al 7′, di Neres al 18′, di Tadic al 62′ e di Schone al 72′. In mezzo gol del momentaneo 1-3 di Asensio ...

L’Ajax ha eliminato il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League : L’Ajax ha battuto 4-1 il Real Madrid nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, qualificandosi ai quarti di finale dopo aver ribaltato la sconfitta per 2-1 subita all’andata. Al Santiago Bernabeu di Madrid, contro i campioni

Highlights Champions League : Real Madrid-Ajax 1-4. Video Gol e tabellino : Real Madrid-Ajax – Si è concluso in questi istanti la seconda partita della doppia sfida tra Real Madrid e Ajax, incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Un match che si sono aggiudicati i Lancieri battendo a sorpresa i campioni d’Europa e del mondo in carica. Le reti di questo […] L'articolo Highlights Champions League: Real Madrid-Ajax 1-4. Video Gol e tabellino proviene da Serie A News ...

Real Madrid-Ajax : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo Reale RISULTATO FINALE (1-4) : Real Madrid-Ajax: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo Reale RISULTATO FINALE (1-4) diretta Real Madrid-Ajax: il commento FINALE Un trionfo totale, un’impresa al di sopra dello straordinario quella dell’Ajax al Santiago Bernabeu. Sì, in quel tempio sacro e intoccabile, dove i pensieri degli avversari dei blancos alternano lo sconforto al terrore puro. Ma non oggi, dove una squadra giovane si è opposta ai mostri ...

L’Ajax vince 4-1 a Madrid - Real umiliato e fuori dalla Champions : Partita senza storia Annata da dimenticare per il Real Madrid. I blancos sono fuori dalla Champions League, sono stati eliminati dall’Ajax allenato da ten Hag al primo anno sulla panchina dei lancieri. Dopo aver perso immeritatamente ad Amsterdam, all’andata, per 2-1, stasera i ragazzini terribili – più Tadic e Schoene – del glorioso club olandese hanno dato spettacolo al Santiago Bernabeu. Hanno vinto 4-1, soprattutto ...

Shock Real Madrid - è fuori dalla Champions League : impresa storica dell’Ajax - si interrompe al Bernabeu l’egemonia dei Blancos in Europa [FOTO] : 1/76 AFP/LaPresse ...

Real Madrid - Ajax 1-4 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La presentazione del match Real Madrid - Ajax: pronostico e quote scommesse La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Real Madrid-Ajax 1-4 77' Tifosi in lacrime al ...