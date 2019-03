' L' Anfitrione' di Plauto a teatro

L'Essere e l'Umano - rassegna teatrate da lunedì 11 a Nocera - primo appuntamento l'Anfitrione di Plauto. : Card completa per cinque spettacoli 50,00 euro Minicard primi tre spettacoli 35,00 euro Riduzioni rivolte a under 18 e over 65 Biglietti ore 18.00 / 21.00 Orario botteghino: Lun / Sab dalle 18 alle ...