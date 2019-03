Basket – Mike James elogia l’Olimpia Milano | “questa squadra è fra le migliori 4-5

sportfair

(Di mercoledì 6 marzo 2019), talentuoso playmaker del, tesse le lodi della suainserendola fra leformazioni presenti in Eurolega Prima a +6 su Venezia in Serie A, campionato del quale è campione in carica, 6ª in Eurolega dietro leformazioni europee e in piena zona Playoff,sta vivendo una stagione di alto livello. Merito di un gruppo davvero talentuoso, assemblato da coach Pianigiani che ha già messo in bacheca il primo trofeo stagionale, la Supercoppa vinta contro Torino in finale. Adesso la formazione meneghina si giocherà le sue chance in un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato.Le potenzialità per far bene ci sono tutte, lo sottolineache, intervistato da ‘Time Out’ inseriscefra lesquadre dell’Eurolega: “al completo questavale le prime cinque in EuroLeague, forse anche le ...

