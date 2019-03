Matteo Renzi | “Italiani pagheranno 40 miliardi per colpa Salvini-Di Maio | sarà bagno di

I renziani dopo la sconfitta contro Zingaretti : “Matteo non si può archiviare” Se è per questo - nemmeno Tiziano : www.forum.spinoza.it L'articolo I renziani dopo la sconfitta contro Zingaretti: “Matteo non si può archiviare” Se è per questo, nemmeno Tiziano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pd - Matteo Renzi cancellato. Zingaretti raschia il fondo : Massimo Cacciari e i candidati vip alle Europee : Il nuovo corso del Pd targato Nicola Zingaretti sa già tanto di vecchio. Il segretario incoronato alle primarie con il 70% cancellerà la (breve) era di Matteo Renzi puntando su tanti volti noti per la macchina del partito (da Antonio Misiani, ex tesoriere con Pierluigi Bersani, a Goffredo Bettini, s

Matteo Renzi e l'orologio in ritardo : L'ex premier dice che le inchieste sulla famiglia sarebbero una ritorsione contro di lui. Peccato che siano cominciate prima del suo arrivo a Palazzo Chigi

Primarie Pd - Matteo Renzi : “Darò una mano a Zingaretti - ma non voglio incarichi” : Il giorno dopo le Primarie del Pd, con la netta vittoria di Nicola Zingaretti, il Pd si ritrova unito. Come dimostra l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi: "Darò una mano a Nicola, ma non voglio incarichi”. Commenta anche il leader della Lega, Matteo Salvini: "Rispetto le Primarie, ma ora tocca a noi. In 10 anni la loro partecipazione si è dimezzata". Congratulazioni non solo dal Pd, ma anche da sinistra e dall'Europa.Continua a leggere

Primarie del Pd - Alan Friedman : "Lo spettro di Matteo Renzi aleggia ancora sul partito in vista delle europee" : Alan Friedman, con un post sul suo profilo Twitter, parla delle Primarie del Pd e della vittoria di Nicola Zingaretti, eletto a stragrande maggioranza dal popolo di sinistra nuovo segretario del partito. "In Italia il centrosinistra ha un nuovo leader, il governatore della Regione Lazio", annuncia i

Matteo Renzi : figli - moglie e padre - la carriera politica : Matteo Renzi: figli, moglie e padre, la carriera politica Chi è Matteo Renzi, famiglia e vita privata È stato il più giovane Premier della storia repubblicana italiana e con lui sembrava che la politica italiana fosse stata finalmente ossigenata da una ventata di novità. Il destino del suo partito ha però preso una piega differente e così si è conclusa la carriera del cosiddetto “ rottamatore”, alias Matteo Renzi di cui oggi esploriamo la ...

Matteo Salvini azzera le primarie del Pd : "Con Matteo Renzi - Maria Elena Boschi e Romano Prodi..." : Le primarie del Pd? "azzerate" con un tagliente commento di Matteo Salvini. Già, nel voto in cui i democrat sono chiamati a scegliere il nuovo segretario, all'evento il ministro dell'Interno rivolge un suo personalissimo pensiero: "primarie Pd? Rispetto la partecipazione e le idee di tutti, ma Matte

Primarie del Pd - Matteo Renzi ai seggi - la legnata ai dem : 'Spero che non trattino il vincitore come me' : E' la domenica delle Primarie per il Partito democratico che voterà per il nuovo segretario dem tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti, i cittadini avranno a disposizione oltre 7.