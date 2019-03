Juventus | per Galeazzi Allegri potrebbe andare al Real e Zidane alla Juve

Blastingnews

(Di martedì 5 marzo 2019) Il prossimo allenatore dellasarà Zinedine. Ne è convinto Giampieroche ai microfoni di Rai sport, durante la trasmissione "L' altra Domenica Sportiva" condotta da Marco Lollobrigida ha espresso la sua opinione su vari temi caldi dell'attuale stagione calcistica.ha anche sostenuto che Massimilianoandrà ad allenare ilMadrid. E durante la trasmissione televisiva ha affrontato anche i motivi per i quali il Campionato italiano di Serie A non sarebbe allenante per la squadra bianconera, anche in vista dei prossimi impegni internazionali. Primo fra tutti l'ottavo di finale di ritorno contro l'Atletico di Madrid in programma a Torino il prossimo 12 marzo.un allenatore esperto Per lo storico giornalista Rai, Massimilianoè un uomo che conosce il suo mestiere e che, nonostante 5 scudetti vinti con la, starebbe ancora ...

pisto_gol : Agrigento, in manette capo ultras della Juventus. “Gestiva il traffico di droga per conto dei clan' -… - Inter : ?? | INFORTUNIO Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Andrea Adorante, infortunatosi a… - pisto_gol : Questo “volo” di Zalayeta in Napoli-Juve del 27.10.2007 ingannò l’arb.Bergonzi, che concesse un calcio di rigore co… -