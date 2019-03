Irama rompe il silenzio | ‘La storia con Giulia è finita da tempo’

Blastingnews

(Di martedì 5 marzo 2019) La relazione traDe Lellis eè arrivata al capolinea. Ad annunciarlo è stato direttamente l’ex allievo di Amici. Nei giorni scorsi, diversi portali di gossip avevano lanciato l’indiscrezione sulla coppia del momento. Su SpyPsee era stato annunciato l’addio traed. Da entrambe i diretti interessati però non era arrivata nessuna conferma.Oggi, attraverso una Instagram Stories il cantante reduce dell’esperienza al Festival di Sanremo ha rotto ilper mettere a tacere tutti i pettegolezzi. “La miaconsi è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”....

