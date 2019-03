Arrestato il direttore del Consiglio ricerca in Agricoltura

Consiglio ricerca in agricoltura - Arrestato il direttore generale Ida Marandola : ‘Gravi irregolarità nella gestione dell’ente’ : Gravi irregolarità nella gestione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea): per questo motivo la Guardia di Finanza ha arrestato Ida Marandola, direttore generale dell’istituto, nell’ambito nell’ambito di un’indagine della procura di Roma. Le misure cautelari riguardano anche altri 4 soggetti, accusati a vario titolo di peculato, abuso d’ufficio e falso: Ida Mirandola e un suo collaboratore ...

Pavia - uso indebito di carte di credito : Arrestato il direttore dell'ufficio postale di Vigevano : La guardia di finanza di Pavia ha arrestato in flagranza il direttore dell'ufficio postale di Vigevano 2 per utilizzo indebito di carte di credito . L'uomo è stato denunciato per un ammanco di cassa ...

Ente assistenza infermieri nei guai per tangenti : Arrestato presidente e direttore generale : ROMA. Ente degli infermieri nei guai per tangenti. La Guardia di finanza ha arrestato cinque persone per corruzione: il presidEnte e il direttore generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza ...

Corruzione - Arrestato direttore Agenzia Entrate Salerno : Pratica un extra sconto non dovuto a un imprenditore caseario in cambio di oggetti preziosi: finisce ai domiciliari il direttore dell'Agenzia delle Entrate di Salerno . Emilio Vastarella è coinvolto ...

Salerno - Arrestato per corruzione il direttore dell’Agenzia delle Entrate : faceva maxi sconti in cambio di gioielli : È stato arrestato il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Salerno, Emilio Vastarella, dopo esser stato scoperto a praticare un extra sconto non dovuto a un imprenditore caseario in cambio di oggetti preziosi. A smascherarlo è stata un’indagine per corruzione condotta dalla guardia di finanza e dai carabinieri di Salerno e coordinata dalla Dda. Oltre a Vastarella – al quale sono stati concessi i domiciliari – sono ...