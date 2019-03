Smartphone Android in offerta oggi 4 marzo | LG G7 ThinQ | POCOPHONE F1 | Huawei Mate 20

Unieuro propone offerte sui migliori Smartphone Android con rate a tasso zero : Unieuro lancia una serie di offerte valide online e in negozio dedicate ad alcuni dei migliori smartphone Android del momento, proponendo il pagamento in 10, 20 o 30 rate mensili a tasso zero. L'articolo Unieuro propone offerte sui migliori smartphone Android con rate a tasso zero proviene da TuttoAndroid.

ASUS annuncia gli Smartphone che saranno aggiornati ad Android 9 Pie : ASUS non è certo famosa per la rapidità con cui aggiorna i suoi smartphone e tablet Android. Anche con l’ultima release sembra comportarsi allo stesso modo e annuncia i modelli che saranno aggiornati, ma senza fornire una data orientativa di rilascio come avvenuto con Samsung e i suoi dispositivi. È (Continua a leggere)L'articolo ASUS annuncia gli smartphone che saranno aggiornati ad Android 9 Pie è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Smartphone pieghevole Android Huawei Mate X : Il concorrente del Samsung Fold si chiama Huawei Mate X lo Smartphone pieghevole con display da 8 pollici Oled QHD.

Smartphone pieghevole Oppo presenta il suo telefono Android : Il telefono si evolve e diventa Smartphone pieghevole Oppo presenta il suo dispositivo con display pieghevole concorrente del Galaxy Fold e Huawei Mate X

eBay rilancia le “Offerte imperdibili” : sconti fino al 50% su diversi Smartphone Android : Su eBay ritornano gli "Imperdibili": per i prossimi giorni sconti fino al 50% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S9 e POCOPHONE F1 L'articolo eBay rilancia le “Offerte imperdibili”: sconti fino al 50% su diversi smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 26 febbraio : Huawei P20 Lite - Huawei Mate 20 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy Note 9 : oggi in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A9 e Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 26 febbraio: Huawei P20 Lite, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone pieghevoli - Tcl rilancia la sfida al 2020 - pensando anche ai BlackBerry - . Tre nuovi Android da Alcatel : Display, cerniere e software i punti chiave Due i 'jolly' che Tcl, oggi decimo produttore al mondo nei telefonini, mette in campo nella corsa agli Smartphone flessibili: i display Amoled prodotti ...

Mi Mix 3 - lo Smartphone Android 5G di Xiaomi presentato al MWC 2019 : Mi Mix 3 5G è stato presentato da Xiaomi al MWC 2019 che apri ufficialmente domani i cancelli della Gran Fira di Barcellona. Dopo le notizie trapelate a settembre e l’annuncio in Cina dello scorso anno sulla versione per la quinta generazione dello smartphone Android all display, senza notch, il (Continua a leggere)L'articolo Mi Mix 3, lo smartphone Android 5G di Xiaomi presentato al MWC 2019 è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni ...

Nuove funzionalità per la Paranoid Android su Redmi Note 5 Pro - Essential Phone e alcuni Smartphone Sony : La versione Beta di Paranoid Android per Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Sony Xperia X, Sony Xperia X Compact, Essential Phone PH-1 porta molti cambiamenti, che saranno disponibili anche per altri smartPhone in maniera graduale a partire dai prossimi giorni. L'articolo Nuove funzionalità per la Paranoid Android su Redmi Note 5 Pro, Essential Phone e alcuni smartPhone Sony proviene da TuttoAndroid.

L’aggiornamento ad Android Pie di Xperia XA2 e XA2 Ultra causa il brick di molti Smartphone : In Russia, Belarus e Kazakistan è arrivato l'aggiornamento ad Android Pie per Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra, ma molti utenti lamentano il brick dello smartphone dopo l'installazione; l'azienda sta lavorando ad un fix. L'articolo L’aggiornamento ad Android Pie di Xperia XA2 e XA2 Ultra causa il brick di molti smartphone proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 22 febbraio : HONOR 10 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi MIX 2S - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : oggi sono in offerta HONOR 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 22 febbraio: HONOR 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Un malware succhia dati e batterie dagli Smartphone Android - ecco come scovarlo e come fermarlo : Se il vostro smartphone è diventato visibilmente più lento del solito, scalda molto e consuma più dati rispetto al passato, potreste avere inconsapevolmente installato il malware DrainerBot. Si tratta di un software dannoso, dietro al quale c’è una sofisticata operazione di frode pubblicitaria. Consiste in un codice dannoso infiltrato dentro ad alcune (legittime e molto popolari) app scaricabili dal Play Store. Una volta installata, ...

eBay “si riprende” gli Imperdibili e propone numerose offerte su Smartphone Android : eBay propone molte offerte su smartphone Android e altri prodotti (di elettronica e non) con i suoi Imperdibili: andiamo a scoprire i migliori sconti. L'articolo eBay “si riprende” gli Imperdibili e propone numerose offerte su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Gigaset GS280 - Neffos X20 e X20 Pro : ecco tre nuovi Smartphone Android che vedremo al MWC : Gigaset e TP-Link presentano tre nuovi smartphone Android: ecco tutto ciò che sappiamo su Gigaset GS280, Neffos X20 e X20 Pro, che saranno in mostra al MWC 2019 di Barcellona. L'articolo Gigaset GS280, Neffos X20 e X20 Pro: ecco tre nuovi smartphone Android che vedremo al MWC proviene da TuttoAndroid.