Pd | Renzi su Zingaretti | Vittoria bella Basta col fuoco amico

Primarie Pd - Renzi : bene vittoria Zingaretti - avversari non in casa : "Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta". Così Matteo Renzi, a scrutinio ancora in corso, commenta i risultati delle Primarie del Pd. "Adesso basta col fuoco amico: gli avversari ...

Chi è Zingaretti - il segretario che guarda a sinistra nel Pd post Renziano : A Nicola Zingaretti è associato un numero: 201.784. Sono i consensi che un anno fa, in occasione delle elezioni regionali del Lazio, ha ottenuto in più rispetto a quelli che la coalizione di centrosinistra e Liberi e Uguali ha registrato, lo stesso giorno, alle politiche...

Primarie Pd - oggi il nuovo leader. Zingaretti è favorito. Renzi : «Non farò guerre» : Insieme dietro lo striscione del Pd alla manifestazione di Milano contro il razzismo. Nucola Zingaretti e Maurizio Martina hanno offerto così la fotografia plastica delle Primarie dem di...

Martina - Giachetti e Zingaretti : corsa a 3 per far ripartire il Pd. Renzi : nessuno tema mia guerriglia : Domani si vota in oltre 7000 gazebi in tutta Italia. Ai candidati che sfidano l'uscente Maurizio Martina l'ex segretario-premier invia gli auguri e dice: 'un bene escludere accordi futuri con il ...

Primarie Pd - il fantasma di Renzi sul neosegretario Zingaretti : (Foto: Andrea Panegrossi/Lapresse) Pochi soldi, poca comunicazione, poca informazione sulle Primarie per l’elezione del nuovo segretario del Partito democratico. Il confronto con le precedenti tornate, anche solo con quella del 2017 che già di suo era stata una delle meno vivaci, è al ribasso. Fra l’altro, l’ultima consultazione di questo tipo fu forse la più inutile e deleteria di sempre: Matteo Renzi, reduce da una batosta – quella sul ...

PRIMARIE PD/ Giachetti chiude i Renziani nella riserva e aiuta Zingaretti : Domenica si tengono le PRIMARIE Pd. Ieri negli studi di Sky c'è stato l'unico confronto tra i candidati a segretario: Giachetti, Martina e Zingaretti

Primarie Pd - confronto tv : Zingaretti e Martina all'Erasmus con Calenda - Giachetti con Renzi : Se Matteo, come ha detto di voler fare, il suo contributo lo vuole dare, se sarò segretario, sarà il più felice del mondo', ha sostenuto Zingaretti. 'Renzi non mi manca, c'è ed è l'arma di punta ...

Pd - Zingaretti 'I genitori di Renzi vanno difesi da lapidazione mediatica' : E non va sottovalutato nella crudezza della battaglia politica'. E ancora: 'Ma penso che vanno difesi dalla lapidazione mediatica sia lui che i genitori perchè l'accusa non è una condanna'. Così ...

Primarie Pd - Zingaretti : 'Renziani non mi votano? Errore - bisogna cambiare' : "Abbiamo portato l'Italia fuori da una crisi drammatica, e questo governo non ce la sta facendo. Ma abbiamo parlato poco alla crescita delle disuguaglianze. Per ricostruire la fiducia non dobbiamo ...

Zingaretti è convinto di superare il 50 per cento e Renzi medita il gran ritorno : Sta girando come una trottola, Maurizio Martina. Attraversa l’Italia in lungo e in largo nella speranza di riagganciare Zingaretti. Anzi di superarlo. Già, perché Martina e i Renziani che lo sostengono (in primis Luca Lotti e Lorenzo Guerini) sono convinti di poter riuscire nell’impresa anche se tut