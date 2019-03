ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2019) Il risultato non mente Stasera ho visto risplendere il gioco del calcio al San Paolo, come non accadeva da tempo, in una di quelle notti in cui la palla brilla sotto i riflettori e non mente.Non mente il risultato figlio di un suicidio napoletano su cui la Juventus si avventa con il giusto sorriso della iena, mentre a sei minuti dalla fine il peso del tempo strangola il rigore che avrebbe consegnato il match alla storia. La prima verità, posta sull’altare del dio pallone, così evidente da non poter più essere taciuta, è che noi napoletani non siamo esattamente famosi per il nostro saper tener ferma l’anima che vibra al vento del destino. Non solo dagli undici metri.Capolavoro tattico di Ancelotti Ho visto un capolavoro tattico di Carlo Ancelotti. Una squadra che è sempre a capo di se stessa, che impone alla partita di tornare in parità numerica – il rosso a Pjanic è quasi cercato ...

robertosaviano : Via la #storia dall’esame di maturità. La scuola cambia in peggio per volontà del ministro leghista Bussetti. Non s… - napolista : Nessuna volontà punitiva per Insigne, ma Koulibaly è un gigante da capitano Risultato figlio di un suicidio napolet… - SaragoniMary : RT @robertosaviano: Via la #storia dall’esame di maturità. La scuola cambia in peggio per volontà del ministro leghista Bussetti. Non studi… -