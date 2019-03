Autonomia | prof Bertolissi | ' Governo e Regione elaborano testo finale' 2

Autonomia - una gola profonda dal Tesoro : non ci è arrivato nessun piano - Lega e M5S sono divisi : La Lega vuole accelerare i tempi sull' Autonomia ma in realtà il progetto caro a Matteo Salvini è in alto mare. Al ministero del Tesoro fanno sapere che non è pervenuto alcun piano , comprese le risorse finanziarie che servirebbero per attuarlo. Il Mef, rivelano alcune fonti al Messaggero, spiega che

Autonomia - nasce la scuola lombardo-veneta (ma non emiliana) : 200mila prof e 8 miliardi passeranno alle Regioni : Un pezzo di scuola italiana si staccherà dal ministero (e quindi dallo Stato) per finire alle Regioni del Nord. Come aveva anticipato a ottobre ilfattoquotidiano.it, presto Lombardia e Veneto (ma non l’Emilia Romagna) avranno una loro scuola, se non proprio diversa almeno autonoma da quella del resto del Paese, con programmi differenziati, concorsi locali, soprattutto docenti regionali. E ovviamente risorse proprie. Non è più solo un progetto, ...