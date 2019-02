Torino | Mazzarri cambia nuovamente il suo 11 di partenza | rientrano Baselli e Ansaldi

Mazzarri adesso pensa in grande - il Torino vola : il punto di forza della squadra granata : Si sono giocate le prime partite valide per la 25^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto nel match tra Torino ed Atalanta. E’ un momento magico per la squadra di Walter Mazzarri, la squadra granata dopo una serie di risultati consecutivi è tornata pienamente in corsa per l’Europa. Successo davanti al pubblico amico contro l’Atalanta, adesso si aprono importanti scenari per il proseguo ...

Napoli-Torino - Mazzarri : “Oggi la squadra azzurra non ci ha fatto giocare” : Napoli-Torino 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato del pareggio ottenuto contro il Napoli: “Oggi ho visto un grande Napoli, con cattiveria e veemenza. Da quando sono andato via io sono cambiate tante cose, ci sono tanti calciatori forti, con grande tecnica tutti. […] L'articolo Napoli-Torino, Mazzarri: “Oggi la squadra azzurra non ci ha fatto ...

Torino - Mazzarri attacca gli arbitri : 'Le multe? Dovrebbero pagarle loro' : Torino - 'La quarta espulsione? Non devo riflettere io, vorrei riflettessero gli arbitri... '. Walter Mazzarri replica così, alla vigilia della trasferta di Napoli , ai giornalisti che in conferenza ...

Napoli-Torino - probabili formazioni : Mazzarri con il dubbio Baselli : NAPOLI TORINO probabili formazioni – Tutto pronto per il match del San Paolo Napoli-Torino, valido per la 24° giornata di Serie A. La squadra di Ancelotti è chiamata a ripartire dopo il mezzo passo falso con la Fiorentina. Il Torino dal canto suo punta alla continuità, 7 punti nelle ultime tre partite. Napoli-Torino, le scelte dei tecnici […] L'articolo Napoli-Torino, probabili formazioni: Mazzarri con il dubbio Baselli proviene da Serie A ...

Torino - forfait per Djidji. Ma Mazzarri ritrova il totem Nkoulou : L'allenamento appena terminato ha confermato il forfait di Djidji per Napoli: il difensore ha svolto un lavoro leggero mentre i compagni provavano gli schemi e quindi è molto probabile che non venga ...