Isola dei famosi | primi piani ginecologici Regia a luci rosse | inquadrature

Ascolti tv mercoledì 27 febbraio 2019: L'Isola dei Famosi migliora ma a fatica Continua a non registrare molto successo il reality show di Canale 5, L'Isola dei Famosi. Il programma in onda in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset ha registrato nell'ultima puntata, di mercoledì 27 febbraio, il 16,9% di share e un totale

SOLEIL SORGE/ Nicoletta Larini la difende : 'Se non fosse...' - Isola dei Famosi 2019 - : SOLEIL SORGE è finita al centro degli attacchi dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2019. Ecco il video della lite e le parole pronunciate da...

Isola dei Famosi 2019 - Kaspar Capparoni sessista? La difesa della moglie Veronica contro Alda D'Eusanio (video) : Veronica Maccarone, ospite, stamattina, di 'Mattino 5', per commentare l'ultima puntata dell'"Isola dei Famosi", ha inanellato una vera e propria difesa del marito Kaspar Capparoni accusato di 'sessismo' per aver detto di non fidarsi delle donne. La moglie dell'attore, in particolare, ha risposto a tono ad Alda D'Eusanio che si è scagliata contro il naufrago in maniera assai pungente: Prima di fare l'opinionista bisogna guardare il daytime. E' ...

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez attacca Paolo Brosio : "Sei un falso uomo di fede" : L'argentino accusa il giornalista di pregare solo davanti le telecamere e Soleil incalza: "Tu prega che esita un Dio che ti perdoni".

Isola dei famosi - su Instagram commenti su inquadrature di Ariadna e Soleil : 'Skamasutra' : In queste ore sul web è scoppiata una vera e propria bufera. Il pubblico da casa, infatti, è insorto a causa di alcune inquadrature che indugiavano sulle parti intime, andate in onda ieri all'Isola dei famosi e che vedevano come protagoniste Soleil e Ariadna. Le due ragazze hanno dei corpi mozzafiato e la produzione non esita a metterli in mostra. Ad ogni modo, ciò che è accaduto nel corso della diretta di ieri sera, pare abbia superato ogni ...

Isola dei Famosi - Jeremias sbotta contro Brosio : 'Sei un falso uomo di fede' : Una nuova puntata del'Isola dei Famosi è andata in onda ieri, 27 febbraio, in prima serata su Canale 5. Sin dall'inizio della puntata, si è percepito il nervosismo che aleggia tra i naufraghi. A scaldare gli animi, la coppia Soleil e Jeremias, con quest'ultimo che ha accusato Brosio di creare zizzania e di essere in realtà diverso da come appare davanti alle telecamere, un falso uomo di fede. Parole pesanti che hanno dato il via ad una catena di ...

Isola dei Famosi - Alda D’Eusanio contro Ghezzal : “Ma quando parlo io tu ti scaccoli? Ti stimolo questo?” : Nessuno dei naufraghi dell‘Isola dei Famosi riesce a resistere al fascino della modella cubana Ariadna Romero, soprattutto l’ex calciatore Abdelkader Ghezzal, che ha deciso di portarla sull’Isla Bonita. Lì hanno trascorso insieme una giornata molto romantica motivo per cui già vengono indicati come la seconda coppia nata sull’Isola. Proprio di questo si stava parlando mercoledì sera durante la diretta con Alessia ...

Alessia Marcuzzi sconfitta da Rai 1 : L’Isola dei Famosi non decolla : Isola dei Famosi in crisi d’ascolti: Alessia Marcuzzi battuta dalla concorrenza Superato il giro di boa, siamo giunti ad un vero e proprio bivio molto importante. In queste sette puntate L’Isola dei Famosi non ha brillato in termini di share, ad eccezione della prima puntata che ha fatto segnare il 18,27% e della quinta puntata che ha ottenuto il 17,30%. Il resto degli appuntamenti sono stati davvero deludenti, sotto le aspettative, ...

Isola dei Famosi 2019 settima puntata riassunto : eliminati e nominati : Isola DEI Famosi 2019 settima puntata riassunto. L’edizione numero 14 del reality show di sopravvivenza è tornata su Canale 5 mercoledì 27 febbraio. Ecco tutto quello che è successo nel sesto appuntamento serale con l’Isola Dei Famosi 2019 tra eliminati, sorprese e nomination. DOVE VEDERE LE PUNTATE Isola Dei Famosi 2019 settima puntata riassunto: eliminate le Mihajilovic A inizio puntata abbiamo scoperto il nome del naufrago eliminato ...

Isola dei famosi - Ariadna Romero contro Riccardo Fogli : 'Perché l'ho nominato'. Sesso - cala il gelo in diretta : 'Perché l'ho nominato'. Ariadna Romero all' Isola dei famosi spiattella l'imbarazzante verità su Riccardo Fogli e fa scendere il gelo in Honduras. L'italo-cubana ha spiegato di aver candidato all'...

Anticipazioni Isola dei famosi - ascolti deludenti : il reality si sposta al lunedì : Non c'è pace per la quattordicesima edizione dell'Isola dei famosi che continua a rimbalzare da una giornata all'altra del palinsesto di Canale 5. Nonostante le aspettative fossero alte, il reality show non riesce ad entusiasmare i telespettatori che non sembrano particolarmente interessati alle vicende dei naufraghi in Honduras. Le scarse discussioni nei social network e gli ascolti che non sono mai riusciti a decollare dimostrano come il cast ...

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi va in onda vestita così. Décolleté e ombelico a nudo - minigonna Inguinale : È una Alessia Marcuzzi in grande spolvero quella che conduce la puntata dell' Isola dei famosi del 27 febbraio. Famosa per i suoi look audaci e trasgressivi, la 46enne non delude le attese ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...