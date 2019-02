Confcommercio | in crescita settore turismo

Confcommercio conferma paralisi economia italiana. A gennaio crescita nulla : Risulta paralizzata l' economia italiana, che per il mese di gennaio non lascerebbe registrare alcuna crescita , con il PIL del 2018 a +0,9%, quasi dimezzato rispetto al +1,6% registrato nel 2017

