Ciao | mi presento Io sono il cane

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Io ho quattro zampe (di solito, cianche alcuni di noi che per disavventure, mediche o esistenziali, ne hanno tre), la coda, posso essere di tanti colori diversi, ho la pelliccia, lunga, corta o addirittura cortissima e posso essere minuscolo (posso pesare addirittura meno di un chilo!) oppure essere molto grande (posso pesare anche 80kg o più).Sicuramente mi hai visto in giro.Spesso mi trovi ad un lato di un bel nastro colorato che si chiama guinzaglio, dall’altro c’è l’umano con cui esco, che può essere la mia umana (o il mio umano) oppure una persona che viene apposta per accompagnarmi fuori.Ecco, ioile ora miper bene.Posso confermare che ho quattro zampe (o 3, come dicevamo prima, può capitare) e la coda e il pelo, corto o lungo che sia. Lo vedo quando mi guardo allo specchio. E questo per quanto riguarda l’aspetto ...

