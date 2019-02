A Plague Tale | Innocence | Story Trailer e preordine disponibili

In fuga da folli umani e famelici ratti nel nuovo video gameplay di A Plague Tale : Innocence : A Plague Tale: Innocence è il nuovo titolo di Asobo Studio che potrebbe convincere tutti i giocatori alla ricerca di atmosfere cupe e affascinanti.L'uscita del gioco è distante ancora qualche mese, ma per lenire l'attesa ecco arrivare un nuovo video gameplay pubblicato da IGN. Nel filmato della durata di 19 minuti, vengono mostrati i due protagonisti di A Plague Tale: Innocence in fuga da folli umani e famelici ratti:Leggi altro...

Asobo Studios svela le influenze dietro lo sviluppo di A Plague Tale : Innocence : A Plague Tale: Innocence del publisher Focus Home Interactive e dello sviluppatore Asobo Studio, è un titolo indie impressionante che ha davvero il potenziale per brillare.Il CCO di Asobo Studios, David Dedeine, è stato recentemente protagonista di un'intervista con WCCFTech, in cui ha risposto a diverse domande su vari argomenti. Tuttavia, le sue risposte più interessanti sono arrivate quando è stato interrogato sull'ispirazione di A Plague ...

A Plague Tale Innocence : Data di uscita e 3 episodi della webserie “Behind The Scenes” : E’ disponibile una webserie di 3 video dedicati al Behind The Scenes dello sviluppo di A Plague Tale: Innocence. Oltre alla webserie, vi informiamo che A Plague Tale: Innocence sarà disponibile dal 14 maggio su PS4, Xbox One e PC Steam! A Plague Tale Innocence: La Web Serie episodio 1: Roots of Innocence Descrizione: Il primo episodio “Roots of Innocence” si focalizza su Amicia e ...

I ratti famelici di A Plague Tale : Innocence al centro del nuovo video diario degli sviluppatori : Asobo Studio e Focus Home Interactive portano i giocatori nella loro terza e ultima occhiata allo sviluppo dietro le quinte di A Plague Tale: Innocence. Precedentemente, gli sviluppatori hanno approfondito il rapporto tra Amicia e Hugo e poi ci hanno parlato di come la storia di Bordeaux sia stata fondamenTale per la realizzazione del titolo.Questa volta,come riporta Dualshockers, gli Asobo Studios portano i giocatori in un viaggio tra i ...

Un nuovo video di A Plague Tale : Innocence punta i riflettori sull'ambientazione e l'autenticità del gioco : La scorsa settimana, Asobo Studio e Focus Home Interactive hanno finalmente rivelato che A Plague Tale: Innocence uscirà il 14 maggio. Accanto all'annuncio è arrivato il primo episodio di una nuova serie web che approfondiva lo sviluppo del gioco incentrato sui personaggi e la dinamica di fratello e sorella che è al centro del titolo. Oggi, come segnala Dualshockers, è stato pubblicato il secondo episodio di questa webserie che si concentra ...

La peste e i ratti famelici di A Plague Tale : Innocence hanno una data di uscita : Annunciato inizialmente nei primissimi mesi del 2017, A Plague Tale: Innocence ha immediatamente attirato la nostra attenzione grazie a un concept molto interessante che si associava a un impatto grafico piuttosto convincente e ad atmosfere cupe e affascinanti. Ora il titolo di Asobo Studio pubblicato da Focus Home Interactive ha una data di uscita ufficiale.Come segnalato da DualShockers, gli sviluppatori hanno lanciato il primo episodio di una ...