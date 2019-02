Pulizia del territorio a Vittoria | bonifica discariche

Maltempo : ad Argelato Esercito e Vigili del Fuoco per la Pulizia del fango : “La nostra richiesta di avere piu’ mezzi e piu’ uomini e’ stata accolta in pieno. E’ arrivato l’Esercito, che sta supportando i Vigili del Fuoco con mezzi idrovori, e abbiamo istituito in piazza una stazione mobile dei carabinieri, che rimarra’ per tutta la notte e fino a cessata emergenza”. Lo dice in un video su Facebook Claudia Muzic, sindaco di Argelato, coinvolto dalla piena del ...

In vigore l'ordinanza provinciale per la Pulizia delle aree verdi e delle pertinenze stradali : Garantire le condizioni di sicurezza per la circolazione è l'obiettivo dell'ordinanza sulla circolazione stradale n. 6/2019, che impone ai proprietari di

Maltempo Liguria : firmata la richiesta per la Pulizia dei fondali del porto di Rapallo : E’ stata firmata oggi dal presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti la richiesta al Dipartimento nazionale di Protezione civile per la programmazione della pulizia e del livellamento dei fondali del porto di Rapallo, che fa seguito alle operazioni di ripristino dopo i danni delle mareggiate di fine ottobre nel levante ligure. Un’operazione che verrà effettuata non appena concluse le operazioni ...

Pulizia delle strade : storia di un'abitudine abbastanza recente : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Lavarsi senza sapone - il trend vegano della Pulizia green : Continua a tenere banco il trend vegano della pulizia green è Lavarsi senza sapone. E non è impossibile, ecco come si fa. Il principio, secondo i vegani, vuole che il sapone “commerciale” non debba essere utilizzato perché testato sugli animali: ma l’argomento è molto più ampio. Si tratta di una vera e propria questione green, ovvero di salvaguardia non solo degli amici animali ma anche dell’ambiente. Cosa prevede allora questa nuova tendenza di ...

Per fare Pulizia in Carige serve la mano dello Stato : 'Noi diamo sostegno alle banche, ma non ci mettiamo un euro degli italiani', è il mantra di Luigi Di Maio e di tutti i pentastellati. Ma se i grandi 'fustigatori' delle banche fossero costretti in ...

Vittoria - Pulizia e scerbatura delle strade extraurbane : Al via il piano straordinario di pulizia e scerbatura delle strade extraurbane a Vittoria. Ecco le strade interessate dal primo step e quelle dopo.

WWF Rimini - domenica Pulizia della spiaggia : 'Facciamo il nostro regalo di Natale all'ambiente' : Nel mondo 700 specie marine sono minacciate dalla plastica!'. Info: Associazione WWF Rimini " Via del grano, 333 " Verucchio , RN, " cell. 328.2255883 " mail: wwfRimini@libero.it

Il sistema di Pulizia dell'Oceano Pacifico dalla plastica ha fatto fiasco - : Il sistema di pulizia System 001, della società olandese Ocean Cleanup, progettato per raccogliere la plastica nell'Oceano Pacifico, non trattiene i rifiuti. Lo riferisce oggi il sito internet dell'...