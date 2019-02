Bomba fatta esplodere davanti bar a Fossacesia | i proprietari mai subito minacce

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Chieti - Unaè statanella serata di ierial bar tabacchi Amaranto in contrada Villa Scorciosa, a. L'ordigno, posizionato all'esterno della porta d'ingresso del locale, è esploso intorno alle 21,40. La deflagrazione è stata molto violenta e si è sentita a diversi chilometri di distanza. Sul posto, a pochi metri dalla piazza della contrada, sono accorsi tanti residenti spaventati dal rumore dell'esplosione e dei vetri in frantumi. Laha mandato all'aria la porta a vetri del locale, che è dietro a una cancellata in ferro che si è piegata, l'insegna luminosa e alcuni arredi all'interno. Danni anche alla casa di fronte, che è disabitata. I titolari avevano da poco chiuso il bar tabacchi ed erano andati a casa. I residenti hanno visto un lampo e del fumo, nell'aria un ...

