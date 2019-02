Vinales imprendibile | Marquez precede Rossi

ilfogliettone

(Di martedì 26 febbraio 2019) Maverickvola, nell'ultima giornata di test della MotoGp sul circuito di Losail, a Doha, in Qatar. Lo spagnolo, in sella alla Yamaha, ha girato in 1'54"208,ndo il compagno di scuderia Fabio Quartararo, che si e' fermato a 233 millesimi. Il crono odierno die' il migliore dei tre giorni di test qatarioti. Il campione del mondo della Honda, Marc, ha rimediato un ritardo di 4 decimi. Quarto tempo per Valentino, che ha girato a 443 millesimi, due in meno di Jorge Lorenzo, quinto con la seconda Honda ufficiale. Nella classifica combinata dei tempi di questi tre giorni di test,e' apparsondo Quartararo, Rins (Suzuki),e Lorenzo. Dovizioso solo 15/o."Sono convinto che quest'anno ci divertiremo - le parole di Valentino, fresco 40enne, che andra' a caccia del decimo titolo iridato -. La stagione e' lunga ...