Vaticano | condannato il cardinale George Pell | abusi sessuali in sacrestia

liberoquotidiano

: Il cardinale George Pell è stato condannato per aver molestato due ragazzi del coro. Era l'autorità più rispettata… - albericie : Il cardinale George Pell è stato condannato per aver molestato due ragazzi del coro. Era l'autorità più rispettata… - tempoweb : Condannato per #pedofilia #Pell ex tesoriere del #Vaticano - GiostraGiacomo : Condannato per pedofilia il cardinale Pell, ministro delle finanze vaticane - La Stampa -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Ilcolpevole di violenza sessuale: questa l'accusa del tesoriere e di fatto numero tre nelle gerarchie delè stato ufficialmenteper crimini contro in minori in Australia. Con questa condannaè il funzionario della Chiesa più alto in grado condann