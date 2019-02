Una madre è costretta a nutrire il figlio di 13 anni che si rifiuta di muoversi durante

Dopo la leucemia non può tornare a scuola - Una madre : "Non siamo no-vax - è un equivoco" : "Ad alcuni bambini - dice al "Messaggero" - mancano solo alcuni richiami e mio figlio era stato vaccinato in un'altra regione"

Madre 28enne uccide le figlie a fucilate. 'Era affetta da Una forma rara di schizofrenia' : GRAN BRETAGNA - Massacra le sue bambine e poi si uccide. Abrianne Moore, 28 anni, della contea del Kent, è andata a prendere le sue tre figlie a scuola prima della fine delle lezioni, dicendo alle ...

La domenica specialmente (in memoria di Una madre) : Quando le mie giornate iniziavano ancora senza suonerie, erano i profumi a svegliarmi la domenica mattina. Il ginepro amarognolo del paté di fegatini, il vapore caramellato del ragù, la vaniglia della crema. Mi alzavo, sicuro di trovare mia madre a stendere a mano la sfoglia. Per farne cosa, dipendeva da Pilade. Pilade sapeva che alle otto di domenica mattina a casa mia avrebbe sempre trovato un compratore per la sua ricotta fresca. Nel frigo, ...

Il momento in cui Una madre ha dovuto identificare il figlio morto : “Ecco cosa fa la droga” : Impedire ad altre persone di di finire nella spirale della tossicodipendenza. Questo il motivo per cui Nora ha deciso di condividere pubblicamente quella foto straziante. Suo figlio Andrew, 29enne, ha combattuto otto anni contro la dipendenza da eroina e oppiacei. Si è arreso lo scorso ottobre. "Questo è quello che succede”.Continua a leggere

Francesco Nuti - due tesi di laurea sull'attore di Una madre e un figlio : madre e figlio laureati lo stesso giorno nel segno di Francesco Nuti . È successo il 18 febbraio scorso al polo universitario pratese nell'ambito del corso di laurea in Progettazione e gestione di ...

Bambino di 10 anni veglia per Una'intera giornata sulla madre morta sul divano : Per un giorno interno ha vegliato sulla propria madre defunta stesa sul divano del loro appartamento. È successo a Milano dove un Bambino è rimasto in casa in queste condizioni prima di trovare il coraggio di uscire a chiedere aiuto. Sul Corriere della Sera viene riportata la drammatica vicenda e la testimonianza del piccolo:"Le parlavo — racconta il bimbo di 10 anni, che pare più piccolo della sua età —. ...

Giovanni è nato senza Una tibia - la madre Erika : “L’unica speranza è portarlo in America” : nato con una rarissima malformazione, Giovanni è un bambino di due anni pieno di vita. La sua famiglia, originaria di Piazzola sul Brenta, vicino Padova, ha bisogno di una mano: scongiurata l'amputazione della gamba, adesso servono circa 400.000 euro per volare in Florida e cercare di dare al piccolo Giò una speranza.Continua a leggere

Genova. Drogata dalla madre e violentata dal compagno di lei - la denuncia di Una 17enne : La mamma e il compagno avrebbero somministrato alla diciassettenne benzodiazepine, sostanza psicoattiva conosciuta come la “droga dello stupro” e poi lui avrebbe abusato della ragazzina sotto gli occhi della donna. I due, di 39 e 38 anni, sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra mobile di Genova.Continua a leggere

La madre droga la figlia - poi il patrigno ne abusa. Orrore a Genova su Una 17enne : Una madre, con la complicità del compagno, ha drogato e fatto bere la figlia di 17 anni e quando la ragazzina non ha avuto più il controllo di sé è stata abusata dall'uomo. La coppia è stata arrestata dai poliziotti della Squadra mobile di Genova che hanno raccolto la denuncia della minorenne. Sul cellulare della ragazzina la polizia ha trovato messaggi in cui l'uomo le diceva che meritava la galera per quanto ...

Una storia dell’orrore : vive col cadavere della madre per riscuotere la pensione : Ha ammesso di aver tenuto in casa per 6 mesi il cadavere dell’anziana madre morta per continuare a percepire la pensione della donna. E’ una storia dell’orrore quella scoperta ad Albisola Superiore, in provincia di Savona, dai carabinieri che giovedì scorso hanno rinvenuto il corpo della donna, di 95 anni, in un’abitazione di via Siri nell’immediato entroterra della cittadina savonese. Gli accertamenti erano partiti ...

Il caos infinito che sono un padre e Una madre : Come la protagonista di questo romanzo media con il linguaggio e con le parole precise tra il mondo là fuori e i suoi genitori incoscienti e sordi. Lei li guarda, li racconta, li analizza, sono sua ...

Grave Una bimba di 3 anni picchiata dal compagno della madre a Genzano : Una bimba di 3 anni è ricoverata in rianimazione con prognosi riservata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per le botte subite, dicono gli inquirenti, dal compagno della madre. Mercoledì sera intorno alle 21,30, la madre, 23 anni, italiana, si è presentata al pronto soccorso dell'Ospedale di Genzano, cittadina dei Castelli Romani, con in braccio la bimba che aveva vistose ecchimosi sul viso. Ai medici e agli agenti, la ...

Madre e impiegata del tribUnale muore a 48 anni : lottava da anni contro un tumore : Anna Nicolini era malata da tempo. Lascia nel dolore il marito Fabio e un figlio di 13 anni. Dipendente del ministero della Giustizia, era al servizio del Cisia, il coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati.Continua a leggere