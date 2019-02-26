Traffico Roma del 26-02-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 26-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, disagi lungo viale delle terme di caracalla per un incidente all’altezza di largo cavalieri di colombo per l’intenso Traffico incolonnamenti in via del foro italico da viale di tor di quinto a viale della moschea verso via salaria, proseguendo sulla tangenziale in direzione san giovanni code tra ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, disagi lungo viale delle terme di caracalla per un incidente all’altezza di largo cavalieri di colombo per l’intenso Traffico incolonnamenti in via del foro italico da viale di tor di quinto a viale della moschea verso via salaria, proseguendo sulla tangenziale in direzione san giovanni code tra ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA C.LE DEL LATTE A VIA PRENESTINA ; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA VITTORIO VENETO ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SU VIA FLAMINIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL PORTUENSE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA PRENESTINA. SULLA VIA CASSIA PER UN INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI LA STORTA; SEMPRE SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO ANULARE ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA PRENESTINA. SULLA VIA CASSIA PER UN INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI LA STORTA; SEMPRE SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO ANULARE ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SULLA VIA CASSIA PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA RIDOLFO LIVI NELLE DUE DIREZIONI. CITROVIAMO PRIMA DE LA GIUSTINIANA VERSO Roma SEMPRE SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE VERSO Roma DAL RACCORDO ANULARE A VIA ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SULLA VIA CASSIA PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA RIDOLFO LIVI NELLE DUE DIREZIONI. CITROVIAMO PRIMA DE LA GIUSTINIANA VERSO Roma SEMPRE SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE VERSO Roma DAL RACCORDO ANULARE A VIA ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONGIORNO E BEN RITROVATI SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. E CODE TRAVIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI IN CITTÀ CODE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA VITTORIO MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONGIORNO E BEN RITROVATI SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. E CODE TRAVIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI IN CITTÀ CODE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA VITTORIO MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LA VIA TIBURTINA. CODE A TRATTI TRA VIA TUSCOLANA ED IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE. E PROSEGUENDO SEMPRE SULLA ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LA VIA TIBURTINA. CODE A TRATTI TRA VIA TUSCOLANA ED IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE. E PROSEGUENDO SEMPRE SULLA ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E LA TIBURTINA. LUNGHE CODE TRA IL BIVIO PER NAPOLI ED IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO INCIDENTE E CODE SEGNALATE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DI BOCCEA ED IL BIVIO PER LA ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E LA TIBURTINA. TRA CASILINA ED ARDEATINA E TRA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA Roma- FIUMICINO. CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE IN ENTRATA A Roma ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 19 | 30
VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 26-02-2019 ore 19:30 (Di martedì 26 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALL’ARDEATINA ALLA PONTINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA N CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI P.LE BRASILE; PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PONTINA: TRA VIA DI VALLERANO E VIA CRISTOFORO RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ; CODE A TRATTI SULLLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA E PROSEGUEDO SU VIA DEL FORO ITALICO FINO A VIALE DELLA MOSCHEA. AD OSTIA PER UN SENSO ...
romadailynews
poliziadistato : Roma 20 arresti a borgata “Quartaccio” per traffico stupefacenti Nel 2015 le indagini del Commissariato Primavalle… - fattoquotidiano : Rifiuti Roma, tredici arresti per traffico illecito di rifiuti: anche 3 dipendenti Ama - romadailynews : Traffico Roma del 26-02-2019 ore 19:30: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 R… -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!