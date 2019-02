Saverio Costanzo | moglie e madre | chi è il figlio di Maurizio

Da Alba ad Alice Rohrwacher - alla regia della seconda stagione de L’Amica Geniale non solo Saverio Costanzo : La notizia non è stata confermata ufficialmente da Wildside, che produce la serie, ma la fonte è più che attendibile: alla regia della seconda stagione de L'amica Geniale ci sarà anche Alice Rohrwacher e non solo Saverio Costanzo. Il regista delle prime quattro puntate ispirate all'omonimo romanzo di Elena Ferrante sarà affiancato dalla Rohrwacher alla regia di Storia del Nuovo Cognome, la seconda stagione della saga di Lila e Lenù che ...