Milano | misterioso agguato in un cantiere a Basiglio | ucciso imprenditore edile

(Di martedì 26 febbraio 2019) Sono circa le 7:30 del mattino di lunedì 25 febbraio. Giuseppe Giuliano,di 64 anni, mentre si sta recando in, parla al telefono con un suo dipendente per dirgli che sta per arrivare. Non appena riattacca qualcuno sbuca dai cespugli e si avvicina al furgone, un Fiat Doblò bianco, si posiziona dal lato del guidatore e spara almeno quattro colpi di pistola contro l’uomo e fugge lasciandolo moribondo. Infatti almeno due pallottole centrano la vittima, al collo e alla testa.L'mortale si è verificato a, nell’hinterland milanese, nella frazione di Bosco Vione dove si trova l’ex cascinale vincolato dalla Soprintendenza che gli operai dell’impresa “Edil Italia” – di cui Giuliano è titolare insieme alla compagna bulgara – stanno ristrutturando per farne un’esclusiva residenza sul modello della vicina3....