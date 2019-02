Lavoro : dal Veneto 9 - 6 mln per inserimento disabili disoccupati di lungo corso (3) : (AdnKronos) - “Con questo piano, alimentato da una significativa dote finanziaria e sostenuto dal senso di responsabilità delle imprese – commenta l’assessore Donazzan – la Regione si fa carico in particolare di quei disabili che più hanno difficoltà a trovare una opportunità di inserimento lavorati

Lavoro : dal Veneto 9 - 6 mln per inserimento disabili disoccupati di lungo corso (2) : (AdnKronos) - “Se le prime due misure, ed in particolare la prima ricalcano quanto prevede la legge nazionale 68/99 sul collocamento obbligatorio – fanno notare Donazzan e Lanzarin – le altre due inaugurano una nuova tipologia di intervento, nel solco delle politiche attive regionali per il Lavoro”.

“Traditi dal Movimento. Non vogliamo l’elemosina ma Lavoro nelle industrie” : La sintesi la fa Corrado, 41 anni, operaio turnista. «L’anno scorso avevo votato per il cambiamento. Ma la verità è che qui non è cambiato un bel niente. Quelli del Movimento 5 Stelle non hanno capito che abbiamo bisogno di investimenti e di lavoro. Non del reddito di cittadinanza». ...

Lavoro - a dieci anni dalla crisi è boom dei sottoccupati. E 5 - 7 milioni sono troppo qualificati per il posto che hanno : Un mercato del Lavoro che ha recuperato i livelli pre-crisi per numero di occupati ma non per ore lavorate: all’appello ne mancano quasi 1,8 milioni, pari a oltre 1 milione di posti full time. Sintomo di un aumento dei posti part time e, in generale, delle persone “sottoccupate“, che lavorano (e dunque guadagnano) meno di quanto vorrebbero. E’ quello che emerge dal rapporto ‘Il mercato del Lavoro 2018’, frutto ...

Lavoro - dal 2008 perso oltre 1 milione posti : Roma, 25 feb., askanews, - Anche l'anno scorso è proseguita la ripresa occupazionale ma continua ad essere a bassa intensità lavorativa. Infatti nella media del 2018 il numero di occupati supera il ...

Lavoro - dal 2008 perso oltre 1 milione posti : Roma, 25 feb., askanews, - Anche l'anno scorso è proseguita la ripresa occupazionale ma continua ad essere a bassa intensità lavorativa. Infatti nella media del 2018 il numero di occupati supera il ...

Dalla crisi ad oggi 1 - 8 milioni di ore lavorate in meno : "Come se avessimo perso un milione di posti di Lavoro" : Nella media del 2018 il numero di occupati supera il livello del 2008 di circa 125 mila unità. Si sono così recuperati i livelli pre-crisi. Eppure qualcosa si è perso: nei primi tre trimestri del 2018, rispetto a dieci anni fa, mancano all'appello poco meno di 1,8 milioni di ore lavorate, ovvero oltre un milione di posti full time (unità di lavoro a tempo pieno). Una ripresa, quindi, a "bassa intensità ...

Reddito di cittadinanza - le novità : dal Lavoro a 858 euro al controllo acquisti : Approdano in Senato gli emendamenti su requisiti, spese e forme di occupazione per fare domanda e usufruire del sussidio. Ecco cosa cambia

Dal Lavoro a 858 euro al controllo delle spese : le novità del reddito di cittadinanza : Il sito autentico: redditodicittadinanza.gov.it Approda in Senato la discussione sulle modifiche al testo del provvedimento relativo a reddito di cittadinanza e quota 100, il cosiddetto “decretone”. La commissione lavoro di palazzo Madama ha già approvato alcuni emendamenti e adesso inizia la prima fase del dibattimento in aula. Tante le modifiche proposte. Oltre alla stretta per i “furbetti” del divorzio, che prevede maggiori controlli da parte ...

Inghilterra - star vegana rivela di aver mangiato uova e salmone e 'si licenzia' dal Lavoro : È una storia davvero particolare quella che vede coinvolto Tim Shieff, un giovane inglese noto per essere una star vegana del web e non solo. Infatti è anche un free runner e nel 2009 ha vinto il Campionato Mondiale Freerun Barclaycard, e ha partecipato al programma televisivo Ultimate Parkour Challenge, in onda su MTV. Inoltre ha ricoperto il ruolo di un "mangiamorte" in "Harry Potter e i doni della morte". Shieff fin dal 2012 è vegano, e circa ...

Legge 104 e pensione anticipata : requisiti e come uscire dal Lavoro : Legge 104 e pensione anticipata: requisiti e come uscire dal lavoro Uscita anticipata dal lavoro e pensione Legge 104 e pensione anticipata: requisiti e come uscire dal lavoro pensione anticipata con Legge 104, come si accede pensione anticipata con 41 anni di contributi e Legge 104. Quali sono i requisiti per uscire prima dal lavoro e sfruttare le agevolazioni garantite dalla 104/92? Cominciamo nel precisare che spesso sentiamo parlare di ...

La Lega vuole escludere Huawei dal 5G in Italia : pronta un’interrogazione al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo : Continua l’affaire con protagonisti Huawei e il 5G in Italia. La Lega ha infatti preparato un’interrogazione al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo (prima firma Massimiliano Capitanio) per richiedere al Governo l’utilizzo del Golden Power per escludere Huawei dallo Sviluppo delle infrastrutture delle reti di nuova generazione. Prosegue dunque la partita che vede il colosso […] L'articolo La Lega vuole escludere Huawei ...

Fausto Brizzi dopo lo scandalo molestie/ "Anno difficile - il Lavoro è stato la cura" : Fausto Brizzi rompe il silenzio dopo le accuse , archiviate, di molestie sessuali: le sue dichiarazioni per la prima volta a Verissimo.

FOCUS Pedofilia - gli scandali più gravi e il Lavoro silenzioso di Benedetto XVI : Di Maria Elena Ribezzo Città del Vaticano, 21 feb. , LaPresse, - Se gli occhi del mondo sono puntati su Papa Francesco nei giorni del primo vertice di lotta alla Pedofilia della storia della Chiesa, ...