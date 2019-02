Ciclismo | Vincenzo Nibali e le novità sul contratto | resterà con la Bahrain-Merida o

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Soddisfatto del mio debutto - non era facile”. Lo Squalo piace nella cronosquadre : Vincenzo Nibali ha fatto il proprio debutto stagionale, lo Squalo ha corso la prima tappa della UAE Tour ed è stato protagonista con la sua Bahrain Merida: il capitano ha ben interpretato la cronosquadre insieme ai propri compagni e ha concluso al terzo posto ad appena nove secondi dalla Jumbo-Visma. Il siciliano, che non correva dallo scorso 14 ottobre alla Chrono des Nations, ha deciso di partecipare a questo evento World Tour per testare al ...

Ciclismo - UAE Tour 2019. Vincenzo Nibali : “Cerco la migliore condizione”. Elia Viviani : “Corsa importante - ho vinto l’anno scorso” : Domenica 24 febbraio scatterà l’UAE Tour, la prima edizione di questa nuova corsa a tappe che si preannuncia estremamente appassionante, avvincente visto il percorso che offre degli spunti interessanti, emozionante considerando il parterre di lusso che comprende tra gli altri il Campione del Mondo Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, i nostri Vincenzo Nibali ed Elia Viviani ma anche Fernando Gaviria e Mark Cavendish. Domani il via verrà dato ...

Ciclismo - Paolo Slongo : “Vincenzo Nibali ha lavorato bene - ora è sereno. Non mi aspetto risultati all’UAE Tour” : Vincenzo Nibali è pronto per fare il proprio esordio stagionale, lo Squalo sarà impegnato all’UAE Tour che scatterà domenica 24 febbraio: prima uscita al caldo del Medio Oriente per il capitano della Bahrain Merida che fino a sabato scorso ha lavorato sul Monte Teide (a Tenerife, Spagna) e che ha nel mirino il Giro d’Italia e il Tour de France. Il suo allenatore Paolo Slongo ha concesso un’intervista a tuttobiciweb: “Al ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto per il debutto stagionale! Lo Squalo all’UAE Tour per scaldare la gamba : Domenica 24 febbraio, la data del grande ritorno in gara di Vincenzo Nibali che si cimenterà con l’UAE Tour. Lo Squalo è pronto per tornare in scena dopo un lungo inverno in cui si è allenato duramente in vista di una stagione molto intensa e importante per la sua carriera, il mirino è puntato sul Giro d’Italia e sul Tour de France ma ovviamente prima bisognerà scaldare la gamba per trovare il giusto colpo di pedale e farsi trovare ...

Ciclismo - si avvicina il debutto stagionale di Vincenzo Nibali. Lo Squalo prepara le classiche di primavera e il Giro. E sul contratto… : Domenica 24 febbraio: questa è la data dell’esordio stagionale di Vincenzo Nibali, lo Squalo debutterà all’UAE Tour e negli Emirati Arabi Uniti muoverà i primi passi in un’annata che si preannuncia particolarmente intensa e molto importante per la carriera del siciliano. Il capitano della Bahrain Merida ha posticipato di molto il suo rientro in gara rispetto alle abitudini degli ultimi anni, ha preferito effettuare una ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Con i freni a disco la bici risulta più rigida’ : Mentre molti campioni hanno già iniziato a correre e qualcuno anche a vincere, per Vincenzo Nibali manca ancora quasi un mese al debutto stagionale. Il campione del Team Bahrain Merida sta continuando la sua preparazione e presto si sposterà nelle Canarie per un periodo di allenamenti in altura sul Teide. Intanto però il vincitore dell'ultima Milano Sanremo ha presenziato anche ad un evento promozionale organizzato da FSA, uno dei partner ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e i freni per il 2019 : “Preferisco quelli tradizionali”. Scartati quelli a disco? E sul reggisella regolabile… : Vincenzo Nibali si sta preparando per affrontare al meglio una stagione davvero molto ricca che prevede in particolar modo la partecipazione al Giro d’Italia e al Tour de France, lo Squalo vorrà essere assoluto protagonista alla Corsa Rosa per inseguire il terzo sigillo ma non è un mistero che il siciliano punti a realizzare la mitologica doppietta imponendosi in entrambe le grandi corse a tappe. Il capitano della Bahrain Merida, che è ...

Ciclismo - Alberto Contador : “Vincenzo Nibali dovrà stare attento ad Egan Bernal - è davvero fortissimo” : È stato sicuramente uno dei più importanti interpreti delle corse a tappe nel Nuovo Millennio, uno dei corridori più spettacolari in assoluto: Alberto Contador resterà a lungo nel cuore di tanti dei tifosi del grande Ciclismo. L’iberico, ritiratosi nel 2017, è stato intervistato da Ciro Scognamiglio de La Gazzetta dello Sport e ha parlato ovviamente su ciò che potrà accadere in questa stagione nel World Tour. Prima però un momento ...

Ciclismo – Vincenzo Nibali vittima di uno scherzo del fratello - il lato divertente del ritiro della Bahrain Merida [VIDEO] : Vincenzo Nibali si prende un piccolo spavento a causa di uno scherzo dei suoi compagni della Bahrain Merida: il video social Durante il ritiro della Bahrain Merida non mancano momenti conviviali tra i ciclisti del team ciclistico arabo. Mentre la squadra si ritrova per mangiare, uno scherzo è architettato dai compagni di squadra di Vincenzo Nibali ai suoi danni. Un compagno dello Squalo gli si avvicina con una tazzina vuota e fingendosi ...

Vincenzo Nibali : ‘Il Ciclismo mi ha tolto dalla strada’ : Manca ancora più di un mese al debutto stagionale di Vincenzo Nibali, fissato per il 24 febbraio allo UAE Tour, ma il campione siciliano continua ad essere uno dei corridori più al centro dell’attualità nel mondo del ciclismo. Su di lui si sono già accese da tempo le trattative di ciclomercato per la prossima stagione, essendo in scadenza di contratto con il Team Bahrain Merida. Nibali, che quest'anno correrà sia il Giro d'Italia che il Tour de ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Giro obiettivo principale. Ho incontrato Segafredo” : Il 2019 può essere davvero un anno importante per Vincenzo Nibali, che sarà impegnato in questi giorni nel secondo ritiro invernale della Bahrain-Merida. Queste le sue prime parole sulla nuova stagione nell’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Voglia di riscatto dopo un 2018 non andato come volevo. Competizione, sfida, agonismo. Per me è vita”. Paolo Slongo ha parlato della possibilità di realizzare la doppietta Giro-Tour, ma ...

Ciclismo : quale squadra nel 2020 per Vincenzo Nibali? Resta il dubbio tra Trek-Segafredo e Bahrain-Merida : È iniziato per Vincenzo Nibali il secondo ritiro stagionale con la sua Bahrain-Merida: il capitano della squadra del Medio Oriente sarà con alcuni compagni in quel di Cambrils, in terra spagnola, per preparare al meglio il debutto in questo 2019, che come annunciato sarà all’UAE Tour e non più alla Vuelta a la Comunitat Valenciana. Obiettivi, dopo un’annata dura come quella appena passata, sono il Giro d’Italia e il Tour de ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali esce allo scoperto : importante ammissione dello Squalo sul proprio futuro : Il corridore siciliano ha parlato della stagione che sta per cominciare, soffermandosi anche sul suo futuro e sul tema della sicurezza stradale Il secondo ritiro pre-stagionale è pronto per cominciare, Vincenzo Nibali ha raggiunto nella giornata di ieri Cambrils, Costa Daurada, con l’obiettivo di affinare la propria forma fisica in vista del debutto stagionale, che avverrà il 24 febbraio all’Uae Tour. Gian Mattia ...

Ciclismo - Luca Guercilena : “Vincenzo Nibali è interessato alla Trek-Segafredo”. Lo Squalo tra due fuochi : Vincenzo Nibali è ampiamente corteggiato dalla Trek-Segafredo, lo Squalo si trova tra due fuochi: accettare l’offerta del team sponsorizzato dalla nota casa italiana produttrice di caffè oppure rinnovare con la Bahrain-Merida? Dilemma importante per il siciliano che deve fare una scelta, probabilmente una delle ultime della sua monumentale carriera. Luca Guercilena, team manager della Trek, ha incontrato Enzo e il suo agente a Milano come ...