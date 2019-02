Chelsea | Kepa si scusa ma la società lo multa

Chelsea - Terry attacca Kepa : “mostri rispetto” : John Terry , storico capitano del Chelsea , critica pesantemente l’atteggiamento del portiere Kepa Arrizabalaga, l’estremo difensore ha rifiutato il cambio imposto dal tecnico Maurizio Sarri in occasione della finale di Carabao Cup contro il Manchester City. Il portiere soffriva di crampi e prima dei calci di rigore decisivi ha deciso di non uscire dal campo nonostante le chiere indicazioni dell’allenatore. “Quando ...

Sarri-Kepa - Mourinho : 'Allenatore lasciato in una situazione fragile al Chelsea ' : La finale di Carabao Cup ha decretato la vittoria del Manchester City sul Chelsea. A fare il giro del mondo, però, non sono state tanto le immagini del trionfo dei Citizens , quanto la scena delle polemiche - minimizzate a 'malinteso' dagli stessi protagonisti - tra Kepa e Maurizio Sarri. L 'Allenatore ...

Chelsea - Sarri nell'occhio del ciclone anche per colpa di Kepa : LONDRA - Un altro colpo alla panchina già traballante di Maurizio Sarri, e non tanto per la sconfitta ai rigori contro il Manchester City ma per quel che è accaduto verso la conclusione della finale ...