Alemanno condannato a 6 anni per corruzione : era lui il politico di riferimento di Mafia Capitale : Respinge «totalmente» la sentenza e annuncia ricorso in appello per «avere quella giustizia che qui è mancata. Io sono innocente; la sentenza è sbagliata». Quindi, terreo in volto, si allontana da palazzo di Giustizia. È il giorno più nero per Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ex ministro dell’Agricoltura, ex segretario del Fronte della Gioventù...

