A Vialli il premio in ricordo di Facchetti

Gianluca Vialli : “A me il premio “Il bello del calcio”? Avranno pensato “diamolo a lui che magari l’anno prossimo sarà troppo tardi”” : “Io ora sono un uomo vulnerabile, spero migliore di prima. L’esperienza che ho vissuto mi ha insegnato molto, ne avrei fatto volentieri a meno ma mi sono impegnato mentalmente e fisicamente. Grazie all’aiuto delle persone vicine è andata bene. A proposito del cancro voglio dire che sto bene. Non è stato facile, anche se ho ancora molto da fare. Mi sto preparando meglio di quando giocavo a calcio, quindi credo che dovrete ...

Calcio : a Gianluca Vialli il premio 'Il Bello del Calcio' (2) : (AdnKronos) - Nel decennale del varo della Fondazione Candido Cannavò per lo Sport, il direttore generale Franco Arturi ha delineato alcuni dei progetti realizzati nel 2018 e le iniziative per il 2019. Una novità è il sostegno di corsi annuali di scherma in scuole elementari della periferia milanese

Calcio : a Gianluca Vialli il premio 'Il Bello del Calcio' : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - E' stato assegnato a Gianluca Vialli il premio internazionale 'Il Bello del Calcio' in ricordo di Giacinto Facchetti. Il riconoscimento è stato consegnato all'ex attaccante e allenatore in occasione della tredicesima edizione del premio e del Candido Day, per un bilanci

