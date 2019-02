Primarie centrodestra | Pasquale Di Rella candidato a Bari

Bari - il centrodestra sperimenta le Primarie : a sfidare il sindaco Decaro sarà un ex Pd ora con FI. Lega primo partito : Non più di un’ora ed era già chiaro a tutti, chi fosse il vincitore delle primarie del centrodestra, le prime celebrate in Puglia: Pasquale Di Rella, ex Pd. sarà lui a sfidare Antonio Decaro alla prossima tornata elettorale. Nessun testa a testa: Di Rella, sostenuto da Forza Italia e da tre liste civiche, ha vinto con il 50,9 percento di preferenze. A seguire il candidato della Lega, il giovane avvocato Fabio Romito, che ha ottenuto il 28,7 ...

Fi : Gelmini - 'da Primarie Puglia segnale per centrodestra nazionale' : Roma, 25 feb. (AdnKronos) - Forza Italia sul territorio c’è, è forte e non teme di confrontarsi sul campo delle primarie. Proprio per questo a Bari e a Foggia i candidati del nostro partito hanno vinto. Un grande lavoro portato avanti dai nostri dirigenti, innanzi tutto Mauro D’Attis, Francesco Paol

Primarie centrodestra 2019 : risultati Bari e Foggia - ecco chi ha vinto : Primarie centrodestra 2019: risultati Bari e Foggia, ecco chi ha vinto Domenica 24 febbraio 2019 è stata una giornata politicamente intensa in Puglia. Infatti sia a Bari che a Foggia si sono svolte le Primarie centrodestra 2019. La coalizione ha chiamato a raccolta i propri elettori ed i propri simpatizzanti per scegliere il candidato sindaco che dovrà rappresentare la coalizione nei due comuni che andranno al voto nella prossima primavera. ...

Primarie del centrodestra a Bari - Di Rella (ex Pd) vince con il 50% : "Insieme per battere Decaro" : Quasi 14mila i votanti: con oltre il 25 per cento delle schede scrutinate, emerge un vantaggio netto dell'ex Pd sostenuto ora da Forza Italia e Olivieri, seguito da Romito (Lega) al 31,11 e Melchiorre (Fratelli d'Italia) al 18,20

Bari - code e 'pullman per i seggi' alle Primarie del centrodestra : alle 19 superati gli 11mila votanti : Melchiorre, Romito e Di Rella si giocano il ruolo di sfidante di Decaro: alla Fiera del Levante si sono create file lunghissime con centinaia di persone

