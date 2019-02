Neymar | ' Il mio rapporto con Messi? Mi ha aiutato tanto Vi dico tutta la verità'

PSG - Tuchel spegne le polemiche : “Neymar aveva il mio permesso” : Nella conferenza stampa pre-Nantes, Thomas Tuchel ha giustificato l’assenza di Neymar, andato in vacanza in Brasile in anticipo con il permesso del tecnico del PSG. L’attaccante salterà l’ultima gara di campionato del 2018 contro il Nantes. Neymar, lasciato a riposo contro l’Orleans in Coppa di Lega a causa di un dolore all’inguine, ha pubblicato su Instagram un’immagine che lo ritrae con la sua famiglia ...