Shenmue 3 – Due nuovi screenshot mostrano Wuying Ren ed un nuovo scenario

hynerd

(Di domenica 24 febbraio 2019)3 si mostra con due. Ormai manca davvero poco al 9 marzo, in cui Yu Suzuki al MAGIC 2019 di Monaco, rivelerà ilattesissimo trailer.Il team di sviluppo ha ben pensato di alleviare l’attesa dei propri fan mostrando delle immagini in cui vedremoRen (personaggio già conosciuto nei precedenti titoli) e un particolareQuesta nuova ambientazione sembrerebbe raffigurare un corridoio all’interno di una nave. Non mancherà di certo l’elemento esplorativo ma avremo modo di analizzare ulteriori fattori in seguito.Prima della pubblicazione di3 otterremo sicuramente altri dettagli interessanti. Vi ricordiamo che l’uscita è prevista, salvo modifiche, il 27 agosto 2019 su PC e PlayStation 4.L'articolo3 – DueRen ed unproviene da Hynerd.it.