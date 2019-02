Mondiali sci nordico 2019 | Team Sprint | Pellegrino e De Fabiani di bronzo

LIVE Salto con gli sci - Prova a squadre Mondiali 2019 in DIRETTA : Germania favorita - Polonia e Austria ci provano : Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata per quel che riguarda i Mondiali di Salto con gli sci, l’ultima che si disputa a Innsbruck. Quest’oggi è in programma la gara a squadre maschile. Dopo il successo di ieri con Markus Eisenbichler e Karl Geiger ai primi due posti, la Germania può ben dire di aver sorpassato la Polonia nel novero delle favorite per la gara odierna, complice anche la presenza di ...

Mondiali sci di fondo – L’Italia sul podio della team sprint TC - Pellegrino e De Fabiani si prendono il bronzo : Prima medaglia per De Fabiani, Pellegrini invece sale per la terza volta consecutiva sul podio mondiale di questa specialità dello sci di fondo Siamo ancora sul podio. Come a Falun, come a Lahti. L’Italia si prende un’altra medaglia nella team sprint mondiale confermandosi tra le potenze di questa specialità nello sci di fondo dopo il bronzo del 2015 e l’argento del 2017: a Seefeld sale per la terza volta consecutiva sul ...

Mondiali sci fondo - Pellegrino-De Fabiani bronzo nel team sprint : SEEFELD, Austria, - L'Italia si prende un'altra medaglia nella team sprint mondiale confermandosi tra le potenze di questa specialità dopo il bronzo del 2015 e l'argento del 2017. A Seefeld sale per ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Francesco De Fabiani-Federico Pellegrino si tingono di bronzo! Impresa azzurra nella team sprint : Seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali di sci di fondo a Seefeld (Austria). Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino hanno vinto il bronzo nella team sprint in tecnica classica alle spalle di Norvegia e Russia. Per il Bel Paease si tratta del terzo podio iridato consecutivo in questo format di gara: nelle edizioni 2015 e 2017 erano arrivati rispettivamente un bronzo ed un argento grazie a Pellegrino e Dietmar Noeckler. L’ultimo ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia a quota cinque ori - Italia quarta con Pellegrino e De Fabiani : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia sempre più dominante - Italia al quinto posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci di fondo - Team Sprint Mondiali 2019 : Svezia iridata al femminile - impresa d’argento della Slovenia davanti a Norvegia e Russia : E’ trionfo svedese nella Team Sprint femminile: Stina Nilsson e Maja Dahlqvist trovano la medaglia d’oro ai Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld con il tempo di 15’14″93, precedendo di 37 centesimi la sorprendente Slovenia (Katja Visnar e Anamarija Lampic), di 60 la Norvegia (Ingvild Flugstad Oestberg e Maiken Caspersen Falla) e di 93 la Russia (Natalia Nepryaeva e Yulia Belorukova). Tanto per ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia a quota quattro ori - Italia quarta con l’argento di Pellegrino : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Sci di fondo - Mondiali di Seefeld : Pellegrino e De Fabiani volano in finale nella team sprint : Sci di fondo, Mondiali di Seefeld: Pellegrino e De Fabiani sono approdati in finale nella team sprint Federico Pellegrino se l’è presa comoda al traguardo: il valdostano, in coppia con Francesco De Fabiani, ha portato l’Italia alla finale della team sprint ai Mondiali di Seefeld. I due hanno condotto una gara di testa insieme alla Finlandia e alla Francia, con tempi inferiori a quelli della prima semifinale, così negli ...

LIVE Sci di fondo - Team Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani in finale! Eliminate Laurent e Scardoni : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata odierna dei Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld, Austria. Quest’oggi si disputano le Team Sprint maschile e femminile. L’Italia può contare, al maschile, su fondate speranze di medaglia: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani faranno ogni cosa che è in loro potere per issarsi sul treno che porta a Emil Iversen e Johannes Klaebo, per un potenziale ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella team sprint maschile comoda qualifica alla finale per Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino : Le semifinali della team sprint maschile in tecnica classica dei Mondiali di sci di fondo sorridono all’Italia di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino: a Seefeld, in Austria, gli azzurri passano alla gara che assegnerà le medaglie senza neanche forzare poi così tanto, giocando con i tempi di ripescaggio e chiudendo, senza fare neppure la volata, al terzo posto nella seconda serie. nella prima semifinale i ritmi non sono altissimi in ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella team sprint femminile cade Greta Laurent - Italia eliminata per una manciata di secondi : Amare le semifinali della team sprint femminile per l’Italia ai Mondiali di sci di fondo: a Seefeld, in Austria, Greta Laurent e Lucia Scardoni sono eliminate per meno di 6″ soprattutto a causa della caduta di Laurent poco prima di metà gara. Le azzurre terminano così fuori dalle migliori 10 della gara iridata. nella prima semifinale scappano subito via Germania, Svezia, Norvegia, Italia, Canada e Finlandia, ma poi, purtroppo per le ...

LIVE Sci di fondo - Team Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sognano la medaglia : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata odierna dei Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld, Austria. Quest’oggi si disputano le Team Sprint maschile e femminile. L’Italia può contare, al maschile, su fondate speranze di medaglia: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani faranno ogni cosa che è in loro potere per issarsi sul treno che porta a Emil Iversen e Johannes Klaebo, per un potenziale ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella team sprint si profila un nuovo duello Pellegrino-Klaebo - ma in tecnica classica? : SI profila un nuovo duello a Seefeld, in Austria, tra Federico Pellegrino e Johannes Klaebo nella team sprint maschile in tecnica classica in programma quest’oggi ai Mondiali di sci di fondo: la Norvegia certamente è la favorita numero uno, avendo anche vinto l’unico precedente stagionale con la stessa tecnica e la medesima coppia che vedremo al via della prova iridata. Emil Iversen e Johannes Hoesflot Klaebo hanno già trionfato in ...