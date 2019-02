Monaco-Lione 2-0

Monaco-Lione : diretta tv - streaming e formazioni. Dove vederla : Monaco-Lione: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla Il match Monaco-Lione è in programma Domenica 24 Febbraio alle ore 21:00 presso lo stadio Louis II di Montecarlo e sarà valida per la 26a giornata di Ligue 1. Nel turno precedente il Monaco ha vinto di misura 1-0 sul Nantes mentre il Lione ha avuto la meglio per 2-1 sul Guingamp., Monaco-Lione: la preview del match Con il ritorno di Jardim, il Monaco non è più la squadra ...

Ligue 1 : il Nizza in 10 pareggia contro il Monaco - rallenta il Lione e va ko il Marsiglia : Nessun vincitore nel derby della Costa Azzurra tra Monaco e Nizza: finisce infatti 1-1 tra Henry e Vieira, con i monegaschi in superiorità numerica per un tempo per il rosso a Sacko . Vantaggio di ...

Lione-Monaco 3-0 : Tre differenti goleador grazie al quale, l'Olympique Lione ha dominato il Monaco con il risultato di 3-0. Il Monaco ha giocato parte della partita in inferiorità numerica, per l'espulsione di ...

Probabili formazioni Lione-Monaco - Ligue 1 16-12-2018 : Il Lione arriva da una sequenza di due partite senza vittorie in campionato, 1 pareggio e 1 sconfitta, ed ha vinto solo due delle ultime cinque. Cercherà di tornare a vincere ospitando il Monaco, una squadra che sembra essere in ripresa, con due vittorie nelle ultime tre partite di campionato.Il Lione di Bruno Génésio ha il quarto attacco migliore della Ligue 1 con 26 gol segnati, ma ha anche avuto problemi in difesa, con 20 gol subiti che è il ...