Liga | il Real Madrid vince con due rigori | Morata si sblocca per l' Atletico

Liga : si sblocca Morata - l'Atletico piega 2-0 il Villarreal : l'Atletico Madrid supera in casa 2-0 il Villarreal e consolida il secondo posto nella classifica della Liga. Decidono le reti di Morata alla mezz'ora del primo tempo, primo gol con la nuova maglia, e ...

Liga - il Clasico si accende : il Real si lamenta per il calendario - Piquè risponde a tono : Liga, il Clasico è alle porte e come sempre porta con sé notevoli polemiche che accendono la vigilia della gara più attesa in Spagna Le polemiche per il ‘posizionamento’ del Clasico stanno infervorando la Liga. “Il calendario è curioso. Direi esilarante. Ma siccome non siamo noi a scegliere quando giocare, dobbiamo affrontare questa cosa come una sfida”. Le parole del tecnico del Real Madrid Solari non sono passate ...

La Liga Atletico Madrid : come affronterà il Villarreal dopo la vittoria con la Juventus? : dopo la vittoria in Champions con i bianconeri, i Colchoneros se la vedranno al Wanda Metropolitano con il Villarreal. Simeone ha pochi dubbi sulla formazione. In un clima disteso dopo l’ottima prestazione mostrata in Champions League contro la Juventus, l’Atletico Madrid si appresta a sfidare domani pomeriggio alle 16.15 e ancora una volta al ”Wanda Metropolitano” il Villarreal, reduce dal 3-0 contro il Siviglia nello ...

Pronostico Girona vs Real Sociedad - La Liga 25-02-2019 e Analisi : La Liga, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Girona-Real Sociedad, lunedì 25 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Girona-Real Sociedad, lunedì 25 febbraio. Chiaro segnale dell’importanza che in casa Girona si dà alla sfida contro la Real Sociedad. Per i catalani, dopo aver battuto il Real Madrid, è un altro banco di prova fondamentale, così come per i baschi tornati ai vertici della ...

Pronostico Atletico Madrid vs Villarreal - La Liga 24-02-2019 e Analisi : La Liga, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Villarreal, domenica 24 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Atletico Madrid-Villarreal, domenica 24 febbraio. La vittoria di ”Vallecas” contro il Rayo Vallecano ha riacceso le speranze di titolo dell’Atletico Madrid, ora a -7 dalla capolista Barcellona. Aspettando il ritorno degli ottavi di Champions League a ...

Pronostico Levante vs Real Madrid - La Liga 24-02-2019 e Analisi : La Liga, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Levante-Real Madrid, domenica 24 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Levante-Real Madrid, domenica 24 febbraio. Le due squadre arrivano da risultati opposti: la formazione guidata in panchina da Paco Lopez ha vinto in casa del Celta Vigo, mentre quella di Santiago Solari è stata sconfitta al ”Bernabeu” per 2 a 1 dal Girona. ...

La Liga : sarà un testa a testa tra Real Madrid e Barcellona : Per il campionato di massima serie calcistica spagnola è una stagione nuovamente intensa e combattuta, sia sotto il profilo del gioco, sia per quanto riguarda i risultati. I detentori del titolo, cioè il Barcellona di Leo Messi e Suarez, devono iniziare a preoccuparsi, per via del ritorno del Real Madrid, che vincendo il derby contro l’Altetico Madrid, è tornato a dimostrare tutto il suo potenziale, come non si era ancora mai visto in questa ...

Liga - Real Madrid sconfitto a sorpresa in rimonta dal Girona al Bernabeu : La rimonta riuscita in Champions League in casa dell'Ajax è l'arma che in Liga si ritorce contro il Real Madrid, sconfitto 2-1 al Santiago Bernabeu dal Girona dopo essere andato in vantaggio nel primo ...

