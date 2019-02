Come configurare connessione Internet su Apple Watch

Come registrare e configurare cordless Gigaset : Visto che cercavate una soluzione più agevole, avete deciso di sostituire il telefono fisso con un cordless così da poter parlare comodamente in tutte le stanze della vostra casa senza essere legati da un filo. leggi di più...

Come configurare Google Authenticator per ricevere codici di verifica : Google, per ottimizzare la protezione degli account, ha reso disponibile la verifica in due passaggi per qualsiasi account. Quest’ultima fa infatti uso di determinati codici che vi verranno inviati da Google, al momento del secondo passaggio, leggi di più...

Come configurare Amazon Echo : Selezionando e installando quella che più ci interessa, potremo attivarla dicendo semplicemente 'Alexa, le notizie della giornata' e ascolteremo le ultime news dal Mondo. Come gestire i dispositivi ...

Come configurare il controllo genitori su Android per sonni tranquilli : News recenti La nuova stazione di ricarica domestica di Tesla si installa in una presa a muro Il mondo degli affari brama l'Intelligenza Artificiale più di quanto pensiate Hai mai sentito parlare di ...